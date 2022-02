Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, visitó el Espacio Cultural Pedro Paisano Frías en el marco de su llegada a Azul con el propósito de reunirse con distintos representantes culturales.

Referentes de nuestro espacio recibieron a la funcionaria en un ámbito nutrido por concejales, concejalas, consejero escolar y demás referentes del Frente de Todos y artistas y gestores del Partido de Azul. No se trató de una “exposición” unilateral de Saintout, sino más bien de un intercambio de consideraciones, información y abordajes de realidades que giran, básicamente, en torno a la expresión popular en términos artísticos.

La presidenta del ICPBA comentó acerca de políticas (materializadas en programas de incentivo, subsidios, actividades de difusión y fomento) que se han promovido desde el gobierno provincial, algunas de las cuales tendrán continuidad –y actualización– en el año en curso. Estas políticas están diseñadas para favorecer el devenir de los artistas en un contexto determinado y con las particularidades de cada disciplina, de la misma forma que pretenden potenciar el desarrollo de espacios como el espacio Paisano Frías, ámbitos alternativos de promoción y expresión. Una arista de mucha valía, puesto que no creemos en el desarrollo de expresiones peculiares con un mismo molde, de un enlatado.

Lxs artistas y gestorxs expusieron sus circunstancias, en las cuales surgen problemáticas comunes por formar parte de una misma comunidad. Por ejemplo, el dificultoso acceso a esas políticas de apoyo por parte del Estado provincial, políticas que no son difundidas desde el gobierno comunal –y en eso influye las identificaciones políticas–. Se dieron muchos ejemplos de realizaciones recientes de artistas locales (grabaciones, exposiciones, audiovisuales, libros) que hubieran podido lograr un acompañamiento (no es el financiamiento la única carencia) de haberse canalizado a través de una política estatal.

En ese punto, y considerando el escenario descripto, se analizó el rol fundamental que deben tomar los espacios culturales alternativos (en constante comunicación con, en este caso, el Instituto Cultural), así como también la necesaria labor mancomunada de éstos con artistas populares para contrarrestar ese vacío político que es sintomático del Estado municipal.

Espacio Cultural Pedro Paisano Frías.