Se realizó la apertura de sesiones ordinarias 2022 del Concejo Deliberante de Azul donde el intendente municipal Hernán Bertellys pronunció el discurso inaugural.



Estuvieron presentes las autoridades del Cuerpo Deliberativo, concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, consejeros escolares, autoridades militares, policiales, educacionales, judiciales y eclesiásticas, representantes de entidades intermedias, integrantes de instituciones de la comunidad, asociaciones, comisiones vecinales y sindicatos, trabajadores municipales, vecinos y vecinas.

En la ocasión el jefe comunal solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la Pandemia de Covid-19, como así también a nuestros héroes caídos en la Gesta de Malvinas hace 40 años y de la guerra que hoy está sucediendo en Ucrania.

A continuación expresó que “sin dudas, ha sido muy duro atravesar la pandemia durante estos 2 años de gestión. Teníamos muchas estrategias proyectadas en distintas áreas, y nuestra realidad se vio modificada, nos atravesó como un mazazo en medio de nuestra administración. Partidas que tenían como fin la realización de proyectos para el bienestar de los azuleños, se vieron afectadas, y destinadas a las áreas de Salud y Desarrollo Social, obligándonos a priorizar esos ejes urgentes por sobre lo planificado.

Claramente, esa situación provocó a corto y mediano plazo que los vecinos vieran resentidos los servicios y prestaciones que son responsabilidad exclusiva de la administración a mi cargo.

Pero ese tiempo ya pasó, y la pandemia comenzó a darnos un respiro. Estamos en camino a revertir la situación y darle a la comunidad aquello por lo que depositó su voto de confianza en el año 2019: “soluciones a sus problemáticas, y que construyamos juntos los proyectos que benefician a toda nuestra comunidad.

Vamos a hacerlo. Vamos a poder hacerlo juntos, y vamos a poder hacerlo entre todos. Porque hemos hecho, estamos haciendo, y vamos a hacer todo lo que necesitamos para que Azul sea la ciudad que soñamos.

¿Por qué lo digo así?

Porque pudimos construir una represa con sus obras complementarias, que dejaron atrás décadas de inundaciones.

Pagamos sueldos en tiempo y forma, y créanme que verdaderamente no se podía cuando llegamos al gobierno.

Nos hicimos cargo de todas las deudas contraídas con los proveedores por la administración anterior, en un plan histórico de consolidación.

Logramos que un frigorífico, que estaba quebrado y tomado por sus trabajadores, hoy sea la principal fuente de trabajo privada que da empleo a más de 2500 azuleños en forma directa e indirecta.

Pudimos sanear un basural a cielo abierto, que se encontraba entre los peores de la provincia de Buenos Aires.

Conseguimos que se instale en Azul el parque eólico más grande de la Argentina.

Gestionamos la finalización y entrega de las 298 viviendas del Barrio Bidegain, obra que estuvo parada y abandonada por años, y fuimos nosotros los que entregamos las llaves.

Pudimos lograr que productores de nivel internacional piensen en Azul y traigan a nuestra ciudad a un artista internacional como Ricky Martín, que lanzó simultáneamente su gira en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y aquí, como así también a Ricardo Arjona. Además pudimos llevar adelante grandes espectáculos en forma gratuita, que congregaron a toda la comunidad y que contaron con la presentación de destacadas figuras como Abel Pintos, Los Palmeras, Pimpinela y Axel, entre otros.

Incorporamos 2000 nuevas luminarias en todo el partido.

Habilitamos una nueva ala en el Hospital Pintos para disponer de 20 camas más.

Compramos una nueva mesa de anestesia para realizar cirugías en forma simultánea en nuestro Hospital Pintos.

Conseguimos que casi 400 familias de Azul, Cacharí y Chillar tengan gratis su lote para construir el sueño de su casa propia.

Intervenimos más de 1500 calles de tierra, que en su gran mayoría, nunca les habían pasado una máquina.

Incorporamos más de 20 mil metros de extensión de la red de desagües cloacales en más de 10 barrios

Pavimentamos la calle Roca para dotar de mayor seguridad vial el ingreso a la ciudad por Ruta 3

Promovimos la creación de la COVIR, donde los productores deciden cuáles son las prioridades de los trabajos de mejora en todos los caminos rurales el distrito

Construimos nuevos y mejores sanitarios en el Balneario Municipal para comodidad de nuestras vecinas y vecinos y de los turistas que nos visitan

Concretamos la iluminación de toda la Avenida Chávez para brindar una mayor seguridad vial a este importante acceso

Apoyamos con diversas acciones a todos los microemprendedores del distrito para que puedan potenciar sus negocios

Instalamos el servicio de WI FI gratuito en distintos espacios públicos de todo el partido

Construimos y seguimos ejecutando obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad

Hicimos que el hipódromo de Azul pase de ser un espacio abandonado, a un lugar de gran convocatoria.

Pudimos concretar la obra del Patio andaluz, cuando parecía que nada podía destrabar su ejecución.

Realizamos el bacheo, cordón cuneta, repavimentación y pavimentación de más de 1000 cuadras.

Instalamos la antena para telefonía celular 4G en Chillar con servicio de Wi-Fi gratuito en espacios públicos.

Construimos el esperado Puente Mirande que tanta falta hacía para los vecinos de Cacharí.

Incorporamos al Sector Industrial Planificado de Azul más de 20 nuevas empresas, cuando antes, literalmente se encontraba abandonado.

Dimos a más de 1500 vecinos escrituración y posesión de sus viviendas.

Después de más de 40 años de intentos fallidos, escrituramos a favor de Municipio las 69 hectáreas en Boca de la Sierra.

Terminamos la Escuela Agraria, institución que nos llena de orgullo, porque nuestros jóvenes cada vez que nos representan, demuestran la educación de calidad que allí reciben.

Igualamos el acceso a todas las actividades que se programan en Azul, para los vecinos de las localidades de Cacharí y Chillar.

Y pudimos llegara cada azuleño, chillarense, cachariense o vecina y vecino de las distintas localidades que componen el distrito.

Cuando digo pudimos, lo digo porque fue entre todos. En cada gestión realizada sentí el apoyo y el acompañamiento de cada uno de ustedes, de cada vecino y de cada institución, y eso es algo que agradezco profundamente.

Todo este racconto de hitos de gestión no los describo buscando algún reconocimiento, lo hago solo para recordarles que, cada vez que hemos atravesado momentos difíciles y hemos tirado todos para el mismo lado, los logros llegaron y los hemos podido aprovechar entre todos.

Yo no tengo ninguna duda que, cuando los azuleños nos proponemos salir de situaciones complejas, y lo hacemos poniéndonos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los vecinos, no solo logramos los objetivos, sino que modificamos la realidad que nos toca vivir.

Por ello, creo que este es un momento bisagra.

Tenemos que superar todo lo que hemos atravesado y, aunque verdaderamente no ha sido fácil, debemos demostrarnos que, juntos podemos reconstruir lo que la pandemia nos limitó.

Convoco e invito a las y los vecinos y a las fuerzas políticas de la oposición a ser partícipes de esta reconstrucción que ya está en marcha. Porque nuestra comunidad nos necesita más que nunca y nos interpela a dar soluciones urgentes y, para ello, se necesita de todos los espacios apoyando y ayudando y no tirando para atrás.

Les recordé que pudimos, y que llegó el momento de repetir esa parte de la historia en que conseguimos lograr lo que nos propusimos.

Los ciudadanos y ciudadanas de Azul tienen mi palabra de que, en estos años que me quedan de gestión, voy a dejar todo para que los proyectos que soñamos para Azul se hagan realidad.

Porque al igual que yo, quienes queremos a nuestra ciudad, tenemos la certeza de que unidos no existe posibilidad de fracaso.

Pero es ahora, es nuestro tiempo azuleños tiempo de Resiliencia; y que todo lo que hemos pasado nos sirva para salir fortalecidos y superemos lo que la pandemia nos causó y privó.

De esta manera y esperando el acompañamiento y la colaboración de todos para seguir trabajando por el partido de Azul, doy por inaugurado el Período de Sesiones ordinarias del Ejercicio 2022”.