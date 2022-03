La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley este miércoles la implementación de la Boleta Única, luego de que la Cámara alta provincial le diera media sanción la semana pasada. Alejandra Lordén, una de las principales impulsoras de la iniciativa en tierra bonaerense, celebró la noticia y volvió a pedir el tratamiento en la Legislatura.

“La aprobación de la Boleta Única es un paso más que dan los mendocinos en el marco de una Reforma Institucional muy importante que lanzó el gobernador Rodolfo Suárez en 2020. Estuve allí hace unos días, en el marco de la Vendimia, en pleno debate del proyecto. Mendoza se suma a Córdoba y Santa Fe que ya tienen este sistema; estará vigente cuando las elecciones sean desdobladas de las nacionales”, explicó Lordén.

En octubre de 2020, la ex vicepresidenta del radicalismo nacional, actual legisladora provincial y Convencional Nacional, presentó un proyecto de ley para que la Boleta Única comience a usarse en la Provincia de Buenos Aires. Entre las ventajas más interesantes se encuentra la garantía de que toda la oferta electoral llegue a cada cuarto oscuro, mayor transparencia, equidad entre las distintas fuerzas políticas y una disminución notable del gasto público, al depender del Estado no solamente la impresión sino la distribución de las boletas.

“En 2020 desde el oficialismo nos decían que en plena pandemia no era momento para hacer cambios, en 2021 que era un año electoral, ¿y ahora qué? ¿Cuánto hay que esperar para debatir seriamente y ponernos de acuerdo para mejorar a la democracia y transparentar los comicios? Si creen que nos vamos a cansar están muy equivocados: el radicalismo bonaerense está comprometido con este proyecto que, sin ninguna duda, representa un salto institucional que beneficiará a todos”, remató Lordén.