El intendente municipal Hernán Bertellys entregó días pasados, un kit de herramientas al productor hortícola Marcelo Draghi. El jefe comunal estuvo acompañado por la concejala Jessica Cordoba, colaboradora de la Dirección de Economía Social de la comuna y Lucía Escribal a cargo de la mencionada área municipal.

Cabe mencionar que el emprendedor recibió una bomba sumergible con paneles solares.

En la oportunidad Bertellys expresó que “estamos muy felices de poder colaborar nuevamente con un emprendimiento productivo, eslabón principal de nuestra economía local, y en este caso, es un kit de elementos de un nivel de prestación realmente óptima que le permitirá a Marcelo hacer el riego sin costo”.

“Sin duda esto los ayudará, ya que se trata de un emprendimiento familiar, para que puedan seguir creciendo. Ese es el objetivo de este programa que venimos impulsando desde hace mucho tiempo con un gran trabajo del equipo municipal y en este camino continuaremos”

Por su parte Córdoba resaltó la importancia de poder contar con este tipo de tecnología que permite la generación de energía solar, implicando un gran ahorro para el productor que le permitirá potenciar sus productos y la producción agroecológica que realiza en el lugar.

En tanto explicó que “siempre estamos en contacto con cada productor o emprendedor que se acerca para solicitar esta ayuda y obviamente estamos siempre en proceso de gestionar más herramientas y materiales, además de los que estamos entregando”.

Por último Draghi explicó que “estoy muy contento porque esto me genera un ahorro muy grande ya que actualmente estoy regando con energía eléctrica y en temporada los costos son muy elevados. Con esto solucionaría el tema de riego, tenga luz o no tenga luzy a su vez apostando a esta nueva tecnología que realmente es el futuro”.

Al brindar mayores precisiones indicó que “esta bomba reemplaza lo que era el antiguo molino de viento. A nosotros se nos cayó por un temporal entonces me quedó el tanque con las aguadas. Esta bomba va a llenar ese tanque y por gravedad, por cintas de goteo, regará la verdura”.

Programa banco de maquinarias

Cabe informar que impulsado y gestionado por la Municipalidad de Azul, se lleva adelante este programa de entrega de maquinarias, herramientas y materiales a distintos emprendedores del distrito. El mismo tiene como objetivo fortalecer los emprendimientos locales, potenciar su producción y su prestación de servicios.

El proyecto incluye emprendimientos de diferentes rubros: textil, construcción, electricidad, pintura de hogar y obra, herrería, horticultura, gastronomía, limpieza y mantenimiento de terrenos, peluquería, electrónica digital, pintura del automotor, vitrofusión, peluquería canina, comercialización comunitaria, boxeo, estética y fabricación de muebles.

Quienes estén interesados en obtener mayor información pueden acercarse a la Casa de Juventud, Colón 224 de lunes a viernes de 8 a 14.