El intendente municipal Hernán Bertellys anunció que el Ejecutivo promoverá la construcción de aproximadamente 800 viviendas en el predio de la ex Curtiembre Piazza a través del Procrear II.

El jefe comunal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra, el concejal Pedro Sottile y Esteban Niemela, apoderado del propietario del mencionado sector.

A tal fin se elevó al Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza 500/80 a fin de lograr la rezonificación del predio, requisito necesario para poder concretar estas unidades habitacionales.

En principio el jefe comunal explicó que “tenemos avanzada la gestión de 800 viviendas a través del Procrear 2 para Azul en las parcelas de la ex Curtiembre Piazza que son 6.8 hectáreasque ya están inscriptas para la licitación y sorteo de ese programa”. En este punto indicó que para poder alcanzar esa cantidad de viviendas, es necesario lograr la rezonificación de este sector.

En cuanto al Procrear II indicó que está financiado por el Banco Hipotecario, la primera cuota se abona al tomar posesiónde la vivienda y por otro lado la afectación de la misma es el 30% del ingreso familiar. En tanto informó que si bien hay distintos modelos de vivienda, “estamos impulsando el de planta bajay dos pisos para que podamos llegar a un proyecto habitacional complejo donde están contemplado espacios verdes y demás”, dijo.

Por otra parte explicó que en el proyecto de ordenanza se incluyó el impacto ambiental a partir del informe técnico elaborado por el Geólogo Lic. Horacio A. Villalba dando la aptitud del predio para la construcción de viviendas.

“Los tiempos corren y la demanda lo requiere; creemos que estamos muy bien encaminados para que este proyecto salga adelante y que Azul pueda tener la oportunidad de tener un volumen de viviendas que le solucione la calidad de vida a tantas familias”, sostuvo.

Por su parte Niemelamanifestó que “están corriendo el plazo de los días de la licitación y la posibilidad de rezonificar este lugar nos da la posibilidad de traer un montón de casas así que me parece que hay que ponerse la 10 de la ciudad de Azuly esperemos se pueda concretar este proyecto”.

“Si la zonificación no cambia y el proyecto avanza en el Banco Hipotecario quedarán solo lotes con servicio pero no construir 800 viviendaslo cual es una diferencia enorme”, expresó.

Cabe informar que la zona cuenta con servicios: agua corriente, desagües cloacales, red de alumbrado público y domiciliario, recolección de residuos, gas, pavimento y red de teléfonos públicos; y la red de teléfonos domiciliarios.

Por último Sottile señaló que “rápidamente tendrá una reunión con la Comisión de Obras Públicas donde estamos representados todos los bloques para contarles de la necesidad y urgencia de rezonificar este predio para poder desarrollar este importante proyecto. Esperemos lograr los consensos necesarios para sacar esto en la próxima sesión y que no se nos escape esta oportunidad”.