Durante el mes de abril se realizará el Ciclo de Cine de Otoño en el Museo Etnográfico Enrique Squirru. La cita será los días viernes 1, 8, 22 y 29 a las 19 hs. Cuatro jornadas donde a través de la cinematografía se abordará el periodo histórico comprendido entre 1945 y 1991 conocido como “La Guerra Fría”, que paralelamente generó en la cinematografía occidental varios géneros de mucha repercusión en los años cincuenta y sesenta, desde espacios tan emblemáticos y populares como el cine de ciencia ficción (donde en realidad los malvados extraterrestres no eran mas que los peligrosos comunistas-interesante analizar como se repite la cuestión en nuestro presente-), los films de James Bond 007 y sus secuelas, las adaptaciones de best sellers famosos de autores especialistas como John Le Carre o sátiras humorísticas de genios como Woody Allen o Billy Wilder. La Segunda Guerra Mundial confirmó como potencia global a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que con la detonación de la primera arma atómica en 1949 dio inicio a la confrontación capitalismo versus comunismo a lo largo y ancho del planeta. Se la conoce como “fría” porque no hubo ataques directos entre los dos contrincantes mayores (USA-URSS), pero si incidentes y guerras en zonas distantes apoyados por unos y otros, Básicamente se trató de una división del mundo en zonas de influencias políticas, económicas, culturales. La caída del Muro de Berlin en 1989 y la desintegración como Estado del gigante soviético en 1991, pusieron un “final” que a ojos actuales se demuestra como engañoso: la presente guerra en Ucrania no hace mas que demostrarlo.

Viernes 1º de abril: “RAPSODIA EN AGOSTO” (Hachigatsu no rapusodi, 1991 /Japón) / Dirección: Akira Kurosawa / Intérpretes Sachiko Murase, Richard Gere y otros. / Color / Hablada en japonés e inglés con subtítulos en castellano / Duración 1h 38 minutos. Síntesis: una anciana, Kane, queda al cuidado de sus nietos y nietas al viajar los padres a Hawaii para conocer a familiares. La mujer y los niños establecen una relación diferente a partir de los relatos de la explosión de la bomba atómica de Nagasaki en agosto de 1945. El cineasta Kurosawa, uno de los maestros del cine mundial, reflexiona sobre la influencia del pasado y la memoria en las relaciones humanas, siempre atravesadas por las realidades externas y cargando con las consecuencias de los dictados del Poder. Una de las pocas obras maestras verdaderas de los años noventa.

Viernes 8 de abril: “PASARON LAS GRULLAS” (Letyat Zhuravli,1957 URSS) / Dirección: Mikhail Kalatozov / Intérpretes Tatyana Samoylova, Aleksey Batalov, Vasily Merkurev y otros /Blanco y Negro /Hablada en ruso con subtítulos en castellano / Duración 1h 35 minutos. Síntesis: Verónica es una joven vital. La calma de su rutina se ve alterada por la guerra y la partida de su enamorado al frente. Esta película soviética forma parte del nuevo tiempo tras la muerte del líder Stalin, cuando se realizó una apertura hacia el exterior por parte de su cinematografía. “Pasaron las Grullas” fue la gran triunfadora del festival de Cannes de 1958 y su suceso se expandió a todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno de critica y publico y estableciendo la figura de la actriz rusa en la primera plana del interés cinematográfico. Por su parte, la maestría del realizador Kalatozov sigue manteniendo moderna la realización del film.

22 de abril: “EL BAILARIN” o “Nureyev, el cuervo blanco” (The white crowd, 2018, Reino Unido, Francia, Serbia) / Dirección: Ralph Fiennes / Intérpretes Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann y otros / Color / Hablada en ruso, inglés, francés y español con subtítulos en castellano / Duración 2h 7 minutos. Síntesis: El bailarín Nureyev se convierte en un ídolo en la URSS y también en sus giras al exterior. En una de ellas, el artista solicita asilo político y desata un conflicto internacional. La película es una coproducción actual europea y recrea una de las realidades mas conflictivas de la Guerra Fría: los refugiados políticos.

29 de abril: “COLD WAR” o “Guerra Fría” ( Zimna Wojna, 2018, Polonia, Reino Unido, Bélgica, Francia) / Dirección: Pawel Pawlikowski / Intérpretes Joanna Kulig, Tomasz Kot y otros / Blanco y Negro / Síntesis: La compleja historia de amor entre una cantante y un director de música es la excusa perfecta para desarrollar un recorrido sobre las tensiones entre el comunismo y el capitalismo en los años cincuenta en una Europa totalmente atravesada por esta problemática. Una de la películas mas aclamadas por la crítica en el tiempo anterior al estallido de la pandemia.