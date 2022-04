(Los ediles no quieren que se construyan 800 viviendas para los vecinos y vecinas de Azul)

Desde el Interbloque “Juntos” del Concejo Deliberante de Azul, ponemos en conocimiento a la comunidad que, por meras mezquindades políticas, los concejales de la Cámpora, del Duclosismo y de Podemos Azul resolvieron no acompañar y obstaculizar el proyecto anunciado por el Intendente Hernán Bertellys para la construcción de aproximadamente 800 viviendas.

El predio de la ex Curtiembre Piazza cuenta hoy con aptitud para la construcción de 200 viviendas, conforme Ordenanza 500/80, por estar incluido dentro de la zonificación Residencial 3 (R3), por ello, fue elevado a este Cuerpo para redefinir la zonificación a Residencial 1a (R1a), con el fin de elevar a 800 el número de viviendas que pueden construirse en esas tierras.

Desde que el expediente llegó al Concejo Deliberante, tanto los ediles de La Cámpora como de quienes responden al ex Intendente Duclós, han intentado obstruir y frustrar el proyecto que beneficiaría a muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Y aún sin argumentos válidos para oponerse a la aprobación de rezonificación, solicitaron la presencia del dueño del predio. Al día siguiente, el Contador Esteban Niemelä concurrió al recinto para evacuar todas las dudas e inquietudes formuladas, y explicó la importancia de CONTAR A LA BREVEDAD CON LA REZONIFICACIÓN SOLICITADA, QUE ALLANARÍA EL CAMINO PARA LA CONCRECIÓN DEL PROYECTO, pues el mismo se encuentra en la etapa evaluativa.

No obstante, en el día de la fecha, los concejales de La Cámpora, del Duclosismo, y de Podemos Azul firmaron un proyecto de comunicación solicitando al Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación, que informe a este cuerpo sobre el trámite en cuestión, y manifestaron que no contaban con la información necesaria para tomar la decisión de acceder a la rezonificación del lugar.

Sin dudas, es una medida tendiente a hacer tiempo y generar una demora en el tratamiento del expediente, con el único objetivo de lograr que el proyecto fracase.

Por esa mezquindad política, son los únicos responsables de impedir que alrededor de 800 familias azuleñas cuenten con su vivienda propia.

Contradiciéndose a las manifestaciones vertidas por los propios ediles de La Cámpora respecto de la emergencia habitacional que atraviesa nuestra ciudad, y todos los discursos demagógicos pronunciados desde sus bancas sobre la importancia de legislar a favor de los vecinos y vecinas del partido de Azul.

Desde este interbloque, no podemos dejar pasar una oportunidad de progreso para nuestro Azul, por esa razón, ya hemos redactado el correspondiente informe de comisión para que el expediente en cuestión sea tratado el próximo martes. Entendiendo que debemos ser responsables y allanar los caminos necesarios para la concreción de tan ansiado proyecto.

Cabe aclarar que, aunque desde el espacio político de Podemos Azul salieron públicamente a manifestar su apoyo a este emprendimiento, firmaron el proyecto redactado por los concejales de La Cámpora y del Duclosismo.

Atravesamos momentos importantes y críticos, por ello los concejales debemos estar a la altura de la circunstancias, dejando de lado nuestras diferencias y mezquindades políticas para no perder una oportunidad que beneficiaría a aproximadamente 800 familias azuleñas.