Bajo Decreto 878, la Presidenta del Concejo Deliberante del partido de Azul convoca a instituciones, organizaciones intermedias y concejales, a la reunión que se realizará el día miércoles 20 de abril a las 10.30 horas, con el objeto de constituir, en el ámbito del Concejo Deliberante, la Comisión Ad Hoc para la redacción de la Ordenanza de “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el partido de Azul”.

Entre los citados se encuentran: Coordinación de Desarrollo Sustentable; Facultad de Agronomía de la UNICEN; Facultad de Derecho de la UNICEN; Centro Empresario de Azul (CEDA); Empresa Transportes Malvinas SRL; Organización PUNTO VERDE; Organización MTE Rama Cartoneros; Concejales integrantes de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente y Presidentes de los bloques políticos.

Del Decreto se desprende que “la finalidad de esta herramienta es permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de los proyectos de normas, en el marco de una democracia de proximidad, tendiendo a profundizar el diálogo democrático e institucional, fomentando una interacción real y fluida con la ciudadanía en relación a temáticas de proyección estructural e interés público y que la temática de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos amerita una escucha activa y atenta para la elaboración de una Ordenanza que logre los consensos necesarios.”

Reunión ampliada de concejales con el apoderado del propietario de las tierras de la ex Curtiembre Piazza

A raíz de la elevación por parte del Departamento Ejecutivo del proyecto de modificación de la Ordenanza 500/80, a fin de lograr la zonificación del predio de ex Curtiembre Piazza para la construcción de viviendas, se concretó una reunión con el apoderado del propietario de las tierras, Esteban Niemela.

El mismo fue recibido por la Presidenta del Cuerpo, María Inés Laurini; la Secretaria, Gisela Balda y los concejales Pedro Sottile, Juan Louge, Silvio Santillán, Cristina Álvarez, Verónica Crisafulli, Natalia Colomé, Joaquín Propato, Juan Cacace, Graciela Bilello, Cecilia Martínez, Lucio Mansilla, Jorge Ferrarello y Laura Aloisi.

En la oportunidad, se analizó y dialogó sobre el alcance del anuncio realizado por el Intendente Municipal sobre la posible construcción de 800 viviendas en el predio de la ex Curtiembre Piazza, enmarcadas en el programa nacional PROCREAR II.

Por su parte, Niemela brindó detalles de los objetivos planteados a esta instancia y de la necesidad de la rezonificación de la zona. Además, se dialogó sobre el programa establecido a tal fin y cuáles serían las modificaciones necesarias para su cumplimiento.

Cabe aclarar, que la elevación al Concejo Deliberante está vinculada con la necesidad de realizar una modificación a la Ordenanza de Zonificación Urbana y Ordenamiento Territorial del partido de Azul (500/80).

El Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo Municipal y Comunitario las actividades “Ronda Sanitaria en Escuelas Rurales”

Bajo Resolución 4.630, el Concejo Deliberante del partido de Azul declaró de Interés Legislativo Municipal y Comunitario las actividades llevadas adelante en el marco del programa “RONDA SANITARIA EN ESCUELAS RURALES”, del Departamento de Zoonosis Rurales de Azul, durante el ciclo lectivo 2022.

En la Resolución, se manifiesta el acompañamiento poniendo en valor la articulación por parte del Estado provincial con diferentes organismos de nivel municipal e instituciones intermedias, resaltando la práctica inclusiva y accesible a un derecho como es la Salud y su prevención.

Cabe destacar que la Resolución fue aprobada por unanimidad del Cuerpo en la segunda Sesión Ordinaria del presente ejercicio.