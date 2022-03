En conferencia de prensa, se anunció la nueva modalidad de atención del sistema de emergencias en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”.

Estuvieron presentes el secretario y la subsecretaria de Salud de la comuna Martín Maraschio y Betina Aguilar; el Jefe del Departamento de Enfermería Flabio Carluccio, la jefa de Guardia de Enfermería Eliana Benedicto y el Jefe del Departamento Contable Juan Ignacio Kubic.

En principio Maraschio explicó que “en pos de cuidar a los médicos que tenemos y de no ver resentido el servicio venimos trabajando desde hace un tiempo en una distribución de la demanda ya que sabemos que la que se genera por el servicio de emergencias quizás es una demanda que no ha sido satisfecha en algún otro lugar del sistema de salud”. En este punto acotó que “hemos implementando una serie de medidas tendientes a canalizarla hacía otros lugares y categorizar la urgencia”.

En tal sentido informó que desde el 1 de abril se implementará un sistema de categorización del riesgo basado en un triage con una codificación determinada que dirá en qué tiempo será atendida la demanda y de qué manera. “Va a existir una demanda de urgencia, una de emergencia, una que va a poder esperar un tiempo más y otra que puede ser derivaba hacía otro consultorio u otro efector”, indicó.

En tanto consignó que “vamos a contar no solamente con lo que específicamente depende de la guardia, sino también con los consultorios de los CAPS y en la mañana con los médicos especialistas y la otra medida que vamos a tomar es el consultorio de demanda espontánea que atenderá toda aquello que no sea de urgencia o emergencia”.

En tal aspecto informó que de lunes a viernes de 8 a 12 estarán todos los consultorios de las especialidades médicas; de lunes a jueves de 16 a 19 y los viernes de 15 a 18 horas funcionará un consultorio de demanda espontánea.

Además especificó que “otra de las cuestiones que también era inherente al médico de guardia y ahora vamos a intentar que deje de serlo es la atención en lo que se denomina la Sala de Emergencia o Shockroom, que tendrá un médico fijo en el horario de la mañana y de lunes a sábado en el horario de la tarde también”.

En cuanto al servicio de ambulancia dijo que estamos trabajando en varias opciones, que se irán paulatinamente implementando.

En otro orden explicó que el promedio es de 80 consultas por día en la guardia, pero solamente alrededor del 20% son de emergencia.

En tanto sostuvo que “comenzamos nuestra gestión hace 3 años y este problema ya existía y encontrar médicos de guardia no va a resolver este problema porque desde el Ministerio de Salud de la provincia, con el sistema de emergencia que venimos trabajando hace mucho tiempo, nos ofrecieron todo menos médicos. Entonces como no podemos seguir con el mismo plan de 20 años atrás porque no funciona más, hay que intentar una reforma”.

Por su parte Carluccio destacó la calidad del recurso humano en enfermería con el que cuenta el hospital y en este marco explicó que el sistema prevé que justamente todo paciente que llegue al nosocomio sea recepcionado y luego atendido por este personal quien hará el triage.

Por último Aguilar recalcó que “de todas maneras continuamos en búsqueda de médicos permanentemente, de hecho hoy tenemos profesionales de otras ciudades de la provincia que están viniendo pero la realidad es que no hay médicos que quieran hacer guardia externa entonces se complica por eso lo que estamos haciendo es una reestructuración. Es un problema global que afecta al todo el país”.