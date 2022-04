El periodo histórico comprendido entre 1945 y 1991 conocido como “La Guerra Fría” generó en la cinematografía occidental espacios tan emblemáticos y populares como el cine de ciencia ficción (los malvados extraterrestres eran una superposición de los «peligrosos comunistas» siempre dispuestos a destruir nuestra civilizada manera de vivir), los films de James Bond 007 y sus secuelas, las adaptaciones de best sellers famosos de autores especialistas como John Le Carre o sátiras humorísticas de genios como Woody Allen o Billy Wilder. La Segunda Guerra Mundial confirmó como potencia global a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que con la detonación de la primera arma atómica en 1949 dio inicio a la confrontación capitalismo versus comunismo a lo largo y ancho del planeta. Se la conoce como “fría” porque no hubo ataques directos entre los dos contrincantes mayores (USA-URSS), pero sí incidentes y guerras en zonas distantes apoyados por los unos y los otros, Básicamente se trató de una división del mundo en zonas de influencias políticas, económicas, culturales. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la desintegración como Estado del gigante soviético en 1991, pusieron un “final” que a ojos actuales se demuestra como engañoso: la presente guerra en Ucrania no hace más que demostrarlo. Este viernes 22 de abril se proyectará la tercera película del ciclo actual: