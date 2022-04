El Gobernador compartió una mateada con vecinos y vecinas en el Camping STIA.

“Estoy aquí con ustedes para compartir el principal desafío que tenemos por delante: nos enfrentamos al neoliberalismo, a la pandemia y a los efectos de una guerra en Europa; ahora nos toca pelear por una mejor distribución del ingreso y la riqueza”, afirmó esta tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante un encuentro que mantuvo con vecinos y vecinas en el camping STIA de la ciudad de Salto. Participaron el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y el intendente local, Ricardo Alessandro.

“Después de cuatro años de caída de los salarios, cierre de empresas y endeudamiento como nunca antes habíamos visto en nuestra historia, pusimos en marcha desde el primer día un plan para recuperar el empleo, la producción, la educación y la salud”, señaló Kicillof.

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “ahora sobrevino una guerra en Europa que afecta a todo el mundo por el aumento de los precios internacionales del petróleo y alimentos como el trigo y el maíz”. “Ante toda esta sucesión de dificultades que hemos tenido que enfrentar, la respuesta debe ser la participación, la movilización popular y la militancia”, añadió.

“En estos días observamos en todo el mundo el avance de la antipolítica y los ataques a la militancia y a los dirigentes: no se trata de algo personal contra nosotros, sino de un ataque contra el Estado y los derechos”, remarcó Kicillof, al tiempo que enfatizó que “si atacan al Estado para defender sus privilegios, nosotros lo que tenemos que hacer es defender nuestras ideas y nuestro futuro”.

En esa línea, el mandatario bonaerense hizo hincapié en que “es muy importante volver a recorrer todos los distritos de la Provincia, juntarnos y explicar lo que estamos haciendo”. “Después de una época de muchas promesas incumplidas, vinimos a Salto y pusimos en marcha el primer jardín maternal, construimos el puente que había destruido el gobierno anterior y retomamos las obras de pavimentación de la ruta 32”, sostuvo y agregó: “Todas eran obras muy necesarias que llevamos adelante junto al municipio, porque no alcanza con decir qué es lo que falta, tenemos que explicar cómo lo hacemos y hacia dónde vamos”.

Por su parte, Alessandro destacó que “Salto no hubiese podido crecer tanto sin la ayuda de un Gobierno provincial que atendiera todas nuestras necesidades”. “Hoy tenemos más cloacas, más pavimentos, las obras sobre la ruta 32 y ya contamos con el puente nuevo”, dijo y expresó: “Vamos a seguir trabajando por más obras para todos nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, Kicillof aseguró que “hemos atravesado tiempos complejos, pero los y las bonaerenses dieron la batalla”. “Vamos a salir adelante entre todos y todas, con un pueblo que lucha y pelea por las políticas que están a favor de las mayorías populares”, concluyó.

Estuvieron presentes la diputada nacional Agustina Propato; la senadora provincial Vanesa Spadone; la diputada bonaerense Fernanda Díaz; el secretario general de Salto, Camilo Alessandro; el presidente del Concejo Deliberante, Julián Ainora; e intendentes de la región.