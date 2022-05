Como integrante de la Comisión de Salud, la concejal de Nuevo Azul Jésica Córdoba, mostró su profunda preocupación por la deuda que la Obra Social de AECA mantiene con el Hospital Municipal de Azul.

El Hospital Dr. Ángel Pintos es un centro médico de excelencia que cuenta con profesionales calificados, y al que todos los vecinos y vecinas del partido de Azul sabemos que siempre obtendremos la mejor atención ante una urgencia, por esa misma razón, es inaceptable que como concejales tengamos que hacer pública la deuda, esperando que así se dignen a pagar, explicó Córdoba.

Nuestro vecinos tienen que estar tranquilos que la atención no se va a resentir, en el hospital se atiende a todos los pacientes tengan obra social o no, pero deben saber también que, “cuando ellos presentan el carnet para pagar, los que manejan las obras sociales se nieguen a realizar el pago de dicho servicio” manifestó la edil.

En el mismo orden de cosas, Córdoba expresó “Hay concejales que se rasgan las vestiduras y tienen la posibilidad de hacer las cosas bien, y no lo hacen. Solo dan discursos de la boca para afuera”. Y adicionó “Si te importa la salud y la obra social que manejas debe más de 5 millones de pesos al único centro médico que recibe a todos los azuleños, lo menos que deberías hacer, es saldar la deuda, porque no es solo con el nosocomio, es con todos los vecinos y vecinas de Azul”.

La obra social de la AECA, conocida con el nombre de OCECAC, y que maneja el concejal Jorge Ferrarello, debe a la fecha $ 5.478.304,99, discriminado de la siguiente manera: $ 230.734,60 por prestaciones facturadas en el año 2019, $ 1.565.857,90 por prestaciones facturadas en el año 2020, $ 3.042.845,29 por prestaciones facturadas en el año 2021, y $ 638.867,20 por prestaciones facturadas en el año 2022.

En cuanto a los números totales, la edil remarcó que la deuda que mantienen las diferentes obras sociales con el Municipio de Azul es millonaria y asciende a $ 42.840.263,69.

Para finalizar, la concejal exteriorizó “estamos en conocimiento que se ha solicitado el pago en varias oportunidades y por carta documento”, y sentenció su postura frente a dicha situación: “seamos honestos, en una ciudad como la nuestra en donde nos conocemos todos, no deberíamos tener que esperar a que te exijan por vía judicial realizar el pago a las prestaciones que te brinda el Hospital Municipal de Azul”.