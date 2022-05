Laborda: “El Consejo Escolar no comenzó con esta elección, y no es una cuestión de impronta, es una cuestión de seriedad, los alumnos no pueden perder más horas de asistencia a clases”.

El Director de Educación, Prof. Martín Laborda, se refirió a los problemas de falta de calefacción que hay tanto en la Escuela Normal, como en la Escuela 19. A diferencia de la Escuela 19 que necesita de un reacondicionamiento de instalación de gas, al igual que el Jardín 913 y un sector de Escuela 28, en la Escuela Normal el servicio de gas funciona, pero el sistema de calefacción está dañado y se apaga, y lo que tienen en común es que, las dos son obras de gran envergadura y de mucha importancia. Destacando que el único pedido formal desde el Consejo fue realizado por el sector de Escuela 28, al cual la semana entrante se estaría dando solución con aportes del municipio.

Laborda expresó al respecto que “la Comunidad Educativa necesita que dejen de mirar para otro lado, y empiecen a ocuparse, no es una cuestión de impronta”.

Y fue categórico al referirse a los dichos de los nuevos funcionarios, “el Consejo Escolar no comenzó con la asunción de Pablo Cúpparo y Luciano Giachetti, hace menos de un año nos enterábamos de la cantidad de mercadería que tenían acumulada y sin entregar durante la pandemia, y solo escuchamos justificaciones sin sentido por parte del consejero Ignacio Gauna”.

Entonces, y siguiendo en la misma línea, expresó “sería importante saber qué gestiones realizó Gauna en infraestructura de provincia durante los dos años que lleva como integrante del Cuerpo”.

Claramente no es solo una cuestión de compromiso, hay que realizar obras para que nuestros estudiantes estén dentro de las aulas, y con estas bajas temperaturas, los establecimientos deben estar calefaccionados, no podemos seguir discutiendo si es un tema de mantenimiento o de cómo se enciende una caldera, para los alumnos son excusas, explicó.

Por otro lado, el funcionario formuló que “Si soñamos con mejorar la calidad educativa, necesitamos de un cuerpo de consejeros escolares que gestione las obras necesarias para que los edificios se encuentren en condiciones de albergar a nuestros alumnos”.

Cabe remarcar que fueron dos años que se desaprovecharon, los Establecimientos estaban vacíos y hubiese sido ideal realizar los trabajos, y agregó “ahora estamos en mayo, a un mes del inicio del invierno, y los alumnos no pueden estar sentado por el frío que hace”, objetó el funcionario.

Desde nuestra Dirección estamos abiertos a gestionar y trabajar, porque además recibimos una expresa instrucción por parte del Intendente Hernán Bertellys de ocuparnos y brindar soluciones, los estudiantes merecen que trabajemos sin distinciones partidarias.

En cuanto a la agenda en común, Laborda fue concluyente, son los Consejeros escolares quienes deben acercar las inquietudes y organizar las prioridades, ya que son ellos quienes reciben el reclamo de los directivos de las Instituciones.

Para finalizar, Laborda consideró que “Entendemos la buena voluntad de cuidar a los alumnos cambiando los horarios de asistencia, pero insisto en que, más allá de la obra, ellos merecen una solución urgente que permita continuar con las actividades, hasta que la esperada obra se concrete”.