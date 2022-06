El intendente municipal Hernán Bertellys realizó una nueva entrega de herramientas a emprendedores de nuestra ciudad. El jefe comunal estuvo acompañado por la directora de Economía Social y Juventud Lucía Escribal y la concejala Jessica Cordoba, colaboradora del área.

En esta ocasión, se hizo entrega de materiales de trabajo a Lucía Aducci quien realiza trabajos de blanquería y costura, Estrella Figueroa quien tiene un emprendimiento gastronómico y a Cristina Lange dedicada a la costura y confección de indumentarias.

Al respecto el mandatario expresó que «es una gran alegría cada vez que podemos cumplir con los vecinos que requieren el acompañamiento de nuestra gestión para poder consolidar sus emprendimientos. Esto obviamente después se multiplica en producción laboral y permite dar estabilidad a sus familias».

Por su parte Aducci comentó que «hasta el momento estaba haciendo todos mis trabajos manuales, lo que implicaba mucho tiempo. Ahora con estos nuevos insumos voy a poder agilizar los tiempos. La verdad muy contenta, no me esperaba máquinas de este calibre».

En tanto Estrella Figueroa agradeció al municipio por esta gestión y explicó que con las herramientas otorgadas va a poder aumentar tanto su producción como la cantidad de clientes. También manifestó que con las mismas podrá hacer incursionar y capacitar a sus hijas en el rubro.

Por último Cristina Lange expresó que “tenía máquinas viejitas que de a poco las fui consiguiendo y ahora con estos equipos industriales agilizo todo el trabajo, la terminación y la prolijidad es distinta”.

Además remarcó que “acá también alquilo, no es mi casa propia, entonces si yo trabajo más también me ayuda a tener más ingresos para afrontar el resto de los gastos. Estoy feliz, muy emocionada”.