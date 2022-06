“No hay ningún proyecto a la espera de la firma del Intendente, porque no le han acercado ningún proyecto de obra elaboradora por la CEAL”, afirmó Ibarra.

A partir de la nota publicada en el Diario El Tiempo, en donde se afirma que existe un proyecto a la espera de la firma del intendente Municipal, y que 8 de 10 familias están tomando agua contaminada, la Secretaria de Gobierno y actual Delegada de CEAL, brindó precisiones sobre la desinformación que han divulgado.

La Dra. Fernanda Ibarra explicó que, inmediatamente después de leer en El Tiempo que familias estaban tomando agua contaminada, se comunicó con representantes de la CEAL. Concretamente, le preguntó si era cierto que habían analizado 10 muestras de agua, de las cuales 8 dieron no aptas para el consumo humano, y como podía ser qué, Mario Fossati, presidente de la Cooperativa eléctrica de Azul, jamás lo haya informado al departamento ejecutivo.

Por esa razón, Ibarra expresó que “son cuestiones que deben informarse inmediatamente, el jefe comunal debería estar en conocimiento que vecinos y vecinas de nuestra ciudad están tomando agua de napas contaminadas, y que existe la necesidad de realizar una obra para que puedan acceder al agua potable”.

Además agregó que, “en la nota informaron que el día 14 de marzo el presidente de la CEAL notificó a los concejales de la oposición sobre los resultados de las muestras, y los ediles perdidos por sus chicanas políticas y sus egoísmos partidarios, nunca fueron capaces de elaborar una comunicación para poner en conocimiento al Intendente sobre lo que están viviendo los vecinos de Villa Piazza Sur”.

Respecto del proyecto que espera a la firma, Ibarra fue contundente “no hay nada a la espera de la firma, porque no han enviado ningún proyecto”.

Al mismo tiempo enunció, “si queremos proyectar una mejor ciudad, necesitamos que todos los engranajes que componen nuestra comunidad cumplan con las responsabilidades que les toca”, y complementó “El presidente de la CEAL debería haber comunicado los resultados de las muestras, los concejales deberían haber notificado los resultados de las mismas y anunciar a la Secretaría de Salud, ya que como mencionan en la nota hay un menor que ha sufrido cólicos por consumir agua de napas contaminada, y luego elaborar el proyecto y enviarlo para que el intendente lo pueda firmar”.

No se puede decir abiertamente que familias de nuestra ciudad están tomando agua contaminada y que el intendente es el responsable porque hay un proyecto que espera su firma, cuando es mentira, sentenció la Dra. y amplió que “hasta me comuniqué con el edil Lucio Masilla, quien es integrante de la Comisión de Obras Públicas, y tampoco estaba en conocimiento de esta situación”.

Claramente nos encontramos ante una nota de desprestigio de la gestión municipal como ya nos están acostumbrando, instalando temas en la opinión pública que ni siquiera han sido consultados ni revisados, ya que como afirmé con anterioridad, el intendente tomó conocimiento esta mañana a partir de esa nota. Por consiguiente, aprovecho para comunicar que, el intendente Hernán Bertellys me encomendó que asistamos a las 10 familias y les brindemos soluciones paliativas urgentes hasta tanto se concrete la obra, que al día de hoy tendría un costo estimativo de más de 25 millones de pesos.