El intendente municipal Hernán Bertellys recorrió el sector donde se está construyendo la Sala de Oncología en el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. Estuvo acompañado por funcionarios municipales, directivos y equipo del nosocomio y miembros del grupo LALCEC-GAPPO.

En la ocasión el mandatario expresó que “en poco tiempo el hospital contará con esta sala, en un espacio que cedimos y que es posible por el incansable trabajo que viene realizando este grupo de gente junto con la comunidad solidaria que siempre está colaborando, en este caso para que podamos tener un servicio de calidad tan importante”.

Por su parte la titular de LALCEC-GAPPO Graciela Nogal recordó que el grupo viene trabajando desde el año 2014 para que el hospital tenga esta sala que a partir del trabajo mancomunado con el municipio puede concretarse.

“Este espacio contará con cuatro sillones y una cama también, tendrá la atención del oncólogo; además si hay algún problema de descompensación y demás tenemos también otra salida”, explicó.

En tanto aclaró que “si bien en Azul hay un instituto privado donde están atendiendo a los pacientes de nuestro hospital, nosotros queremos que esta sala sea para todos, para los que tengan obra social y para quienes no tengan. Pretendemos evitar que no se vayan a otro lugar, que no tengan que viajar y obviamente que puedan tener el mismo servicio que en un privado o en otro lado”.

Al referirse a los proyectos que prevén impulsar en el sector explicó que “tenemos un voluntariado que va a ayudar dando talleres de pintura a los pacientes que deseen sumarse. También queremos tener una buena pantalla de televisión con una música muy agradable, que el paciente esté bien atendido y mimado tanto por los voluntarios como por los profesionales de la salud”.

En tanto agradeció a la comunidad por el acompañamiento y la ayuda para que este proyecto pueda hacerse realidad y recordó que quien quiera hacerse socio de la entidad, puede hacerlo comunicándose al 15538527.

Cabe mencionar que la sala llevará el nombre de María Delia Hoffmann de Huarte, una permanente colaboradora de la institución.

Servicio de calidad

Asimismo el secretario de Salud Martín Maraschio explicó que el establecimiento asistencial ya cuenta con todo el personal especializado para formar parte de esta prestación y remarcó que “es la primera vez que el servicio tendrá un área que esté más cerca de la parte externa del hospital,será un lugar físico acorde y mucho más ameno para el tratamiento de una enfermedad tan complicada y eso es muy relevante. Además no será solo para pacientes oncológicos sino para quienes tengan otras patologías que necesiten infusión de medicamentos”.

En tanto el Licenciado en Enfermería, especialista en Oncología, Cristian Serrano expresó que “una alegría enorme de tener nuestro espacio y darles su lugar a todos los pacientes en un espacio de estas características, es un verdadero lujo”.

Para finalizar la arquitecta a cargo de la obra, Agustina Fresia García indicó que se está realizando una construcción en seco, se colocaron aberturas nuevas, todos elementos son de seguridad, son aptos para fácil limpieza y se refaccionaron el baño y la cocina