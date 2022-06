La Municipalidad de Azul, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación, informa que se encuentra vigente el programa Fomentar Empleo destinado a trabajadoras y trabajadores de 18 a 64 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que al momento de solicitar su incorporación al Programa y de acceder a cada prestación, no cuenten con trabajo registrado en el sistema de seguridad social dentro de los últimos tres (3) meses (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares).

Población priorizada

• Jóvenes 18 a 24 años, sin secundario completo y/o con menores cargo.

• Mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario).

• Varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario).

• Personas de la diversidad sexual.

• Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

• Otras poblaciones con alto riesgo de exclusión del mercado laboral.

• Personas egresadas del Programa Acompañar.

• Personas participantes del Programa Potenciar.

• Participantes del Programa Progresar.

Prestaciones del Programa

Las trabajadoras y los trabajadores beneficiarios que se incorporen al programa Fomentar podrán acceder a las siguientes prestaciones:

Orientación laboral

Asistencia en la búsqueda de empleo

Entrenamiento para el trabajo

Formación profesional

Certificación de competencias

Apoyo a la inserción laboral

Asignaciones

Las personas de 18 a 64, sin empleo registrado durante los últimos 3 meses, que pertenezcan a alguno de los grupos prioritarios y realicen alguna de las prestaciones del programa, podrán recibir un incentivo económico mensual.

Tendrán prioridad para el acceso a asignaciones dinerarias aquellos que declaren tener menores a cargo y no hayan alcanzado el nivel educativo terciario o universitario, así como los jóvenes de entre 18 y 24 años que no tengan secundario completo.

Las personas pertenecientes a otros programas sociales y/o educativos no percibirán asignaciones dinerarias.

¿Cómo acceder?

Las trabajadoras y los trabajadores interesados en acceder al programa Fomentar Empleo tienen que registrar sus datos personales y completar su historia laboral en el Portal Empleo.

Para más información dirigirse a la Oficina de Empleo, San Martín 612 de lunes a viernes de 8 a 14, o al mail oficinaempleoazul@yahoo.com.ar