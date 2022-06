Una vez al mes a partir de este miércoles 15 y hasta final de año, el Círculo Médico de Azul proyectará una serie de películas ya legendarias que merecen ser disfrutadas en pantalla grande. Estrenadas a lo largo del último medio siglo, todas ellas tuvieron un enorme suceso en Argentina, desde las capitales hasta los desaparecidos cines del interior del país. En un intento de recuperarlas para quienes no pudieron verlas en esas enormes dimensiones (y a quienes las vieron también), la sala de la calle San Martín de nuestra ciudad permitirá esta experiencia imprescindible para disfrutarlas tal como fueron concebidas: en compañía de otros y sobre telas blancas. Serán siete funciones y la primera exhibirá un clásico de los años setenta: “EXPRESO DE MEDIANOCHE”. Estrenada el 25 de diciembre de 1979 en los cines Atlas de la calle Lavalle y Gaumont de la calle Rivadavia de Buenos Aires, se convirtió en uno de los sucesos de aquel verano plomizo de la Dictadura Militar y fue uno de los primeros hits de la nueva década, exhibiéndose a lo largo de todo el territorio durante los siguientes años. La censura de la época demoró su estreno durante un año y fue presentada con varios cortes. El guión del entonces desconocido Oliver Stone se inspiró en un libro autobiográfico de Billy Hayes, quién el 6 de octubre de 1970 fue detenido y encarcelado en Estambul por la posesión de hachís.. Su experiencia en la cárcel turca sirvió como base para su texto y luego este film del cineasta británico Alan Parker (1944-2020). El gobierno turco protestó por la visión que la obra daba de su país y prohibió su estreno hasta 1992 cuando se conoció por un pase televisivo. El film fue rodado en la isla de Malta donde se reconstruyó la cárcel Sagmalcilar de Estambul, donde transcurre la acción y ganó los premios Oscar a la mejor Banda Sonora y al Mejor Guión Adaptado: Giorgio Moroder y Oliver Stone, sus responsables. El protagonista fue Brad Davis (1949-1991), un actor de carrera errática muerto a los 41 años y su director Alan Parker se convirtió en uno de los más populares de los años ochenta tras este segundo film: luego vendrían “Fama” (1980), “Pink Floyd: The Wall” (1982), “El corazón del ángel” y “Arde Mississippi” (1988). En 1996 estrenó la versión cinematográfica del éxito teatral “Evita”, una excelente película que no tuvo el éxito de los anteriores films y en 2003 firmó su última obra. A cuatro décadas de su estreno, “Expreso de Medianoche” se ha convertido en un clásico indiscutible del cine, que ahora regresa para ser disfrutado en pantalla grande.