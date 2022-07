Luego de las desacertadas declaraciones de la concejal Gisela Hiriart de Podemos Azul, sobre la obra que se está llevando a cabo en la Pista municipal de Atletismo, desde Nuevo Azul nos vemos en la obligación de salir a aclarar a los vecinos y vecinas que la obra no está finalizada.

A partir de las infundadas declaraciones en la pasada Sesión Ordinaria, la Directora de Deporte Recreativo y Social Prof. Noelia Gallours Santillán y a la Directora de Gestión Deportiva Prof. Luciana Fredes, explicaron que la concejal Hiriart tiene que entender que la obra de la Pista de Atletismo no está concluida y que aún se continúa trabajando”.

Sobre la importante obra de reacondicionamiento, que jamás se realizó en la pista, la Directora de Deporte expresó que “parece ser que la concejal no entiende la diferencia entre una obra finalizada y una obra en la cual se continúa trabajando” y agregó “partiendo de eso, es muy difícil explicarle a alguien porque hay piedras o tierra o cemento para llevar adelante una obra”.

“En ese lugar se entrenan y se forman nuestro jóvenes deportistas, y es por esa razón que no se dudó en planificar esta obra tan importante, ¿Lleva tiempo? Si, pero en la proyección se buscó no entorpecer las actividades que se desarrollan dentro del predio”, afirmó Gallours.

Además, la profesora manifestó que “como funcionarios vamos seguido a supervisar los trabajos porque nos interesa más que a nadie ver la labor finalizada, esperamos que cuando la concejal de Podemos Azul camine por la pista busque interiorizarse en el tema”.

Por su parte, la Directora de Gestión Deportiva Prof. Fredes fue contundente y enunció “la gente de ese espacio político nos tienen acostumbrados a sembrar dudas, pero no realizan ningún aporte positivo para los vecinos que utilizan el lugar”, y remarcó “como ven fantasmas por todos lados, no logran distinguir entre una obra finalizada y una en proceso”.

En otro orden de cosas, Fredes se refirió a la cuestión política y manifestó “se ve que a los concejales no se les cae una idea para trabajar en beneficio de los vecinos, entonces van atrás de todo lo que está realizando la gestión para pedir informes, hacer perder tiempo y generar dudas en la comunidad”, y agregó “cualquier vecino puede acercarse y consultar, más allá que fue oportunamente informado por Prensa Municipal, y en poco tiempo verán la esperada obra finalizada”.

En tanto, para referirse a lo político, Gallours fue mucho más allá, y aseveró “ya sabemos cómo son desde el espacio “Podemos Gen Duclós” siempre han hecho pedidos de informes para desgastar y correr el foco de lo importante, pero lo que no entienden los concejales es que nuestro compromiso es con cada deportista que allí asiste, y con los futuros deportistas que algún día utilizaran la pista de atletismo”.

En cuanto a la parte técnica, la propia secretaria de Obras y Servicios Públicos Guillermina Bellocq, declaró sobre las piedras que allí se encuentran “ese material aún no se encuentra tamizado ya que se espera la suma de otro material con el cual se realizará la tarea de compactación”, y finalizó la explicación de la obra afirmando que “una vez acabado ese proceso, se realizará una última capa de 5 centímetros de espesor en toda la pista de atletismo”.