Presidido por el Intendente Municipal Hernán Bertellys se realizó el acto oficial y desfile en conmemoración de la Declaración de Independencia de nuestro país. Estuvieron presentes autoridades municipales, provinciales, nacionales, educativas, militares, eclesiásticas y de cultos religiosos, de las fuerzas de seguridad, de distintas entidades comunitarias, vecinas y vecinos.

Para dar inicio a la celebración se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda Militar “Combate de Perdriel” y a continuación se realizaron invocaciones religiosas.

Luego, para referirse a esta fecha, hizo uso de la palabra la Directora de Gestión y Comisiones Vecinales, Nerina Martín quien expresó que “hace poco más de dos siglos, comenzábamos a escribir nuestra historia como Nación independiente y soberana. Nuestro país en 1816 no pasaba por un buen momento económico, permanecía la amenaza del ingreso de tropas españolas que luchaban por mantener su poder, además existían conflictos internos porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar”.

“Sin embargo y pese a los desacuerdos que parecían impenetrables esa mañana del 9 de julio, cuando Juan José Paso, preguntó a los diputados si deseaban que las Provincias Unidas del Sur conformaran una Nación libre e independiente de los Reyes de España, los congresales dentro de un clima de gran expectativa respondieron afirmativamente”, recordó.

Y en este punto acotó que “este consenso unánime respecto a la declaración de la independencia nos hace reflexionar sobre la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y superar las fragmentaciones políticas y económicas que se presentaban”.

“Llevamos 206 años de escribir nuestra historia y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta constituirse a sí misma. Aún no hemos logrado la madurez necesaria para alcanzar el modelo de nación que anhelamos para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad”, acotó.

Y remarcó que “lo que si aprendimos durante todos estos años es que aunque imperfecta, la democracia, es el sistema al que sin dudas, debemos defender por sobre todas las cosas, el respeto a la institucionalidad y la participación ciudadana; para ello y especialmente quienes formamos parte de una gestión de gobierno, o cumplimos un rol demandado por el pueblo, con las obligaciones que ello conlleva, debemos estar a la altura de las circunstancias y eso requiere de esfuerzo, dedicación y sobre todo humildad y trabajo mancomunado entre todas las fuerzas políticas”.

“Debemos ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias para trabajar juntos en momentos difíciles como el que estamos atravesando, renovando la valentía de aquellos que decidieron cortar los lazos con España, solo podremos salir adelante no solo desde lo discursivo sino con cada acción que emprendamos, es lo que la sociedad espera de nosotros. No fue fácil, San Martín, Belgrano, Güemes y tantos más pusieron el corazón y la vida a fin de darle la seguridad a los congresales para declarar la Independencia y nos dejaron como herencia esta tierra, nuestro País; la libertad y el sentido de identidad nacional”, expresó.

Para finalizar recalcó que “es el deber de todos asumir verdaderamente el compromiso de construir juntos una comunidad donde prime la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad y la unión. Nada es imposible si lo hacemos de este modo, tal como ellos lo hicieron, es el mejor homenaje que podemos darles”.

Seguidamente el intendente Hernan Bertellys, acompañado por autoridades militares realizó la revista a los efectivos que participaron del desfile

Desfile cívico militar

Luego se realizó el desfile cívico militar del que participaron en una primera etapa distintos establecimientos educativos e instituciones. Posteriormente se bailó el Pericón interpretado por Ensamble Azulado de la Escuela Municipal de Música, el Taller Municipal Pampa, el Taller Municipal Peñi Mapú, el Taller de la profesora Alejandra Albornoz y el Taller de Folklore de La Criba.

Continuaron con el desfile las fuerzas de seguridad y militares y agrupaciones gauchas mientras se presentaban los payadores Hugo Castro y Matías Sasale.