Impulsado por la Municipalidad de Azul, se están desarrollando distintos programas que tienen como objetivo fomentar la capacitación de los jóvenes y crear más puestos de trabajo calificado.

Al respecto el intendente municipal Hernán Bertellys destacó que “se trata de propuestas que promueven la empleabilidad de los más jóvenes, propiciándoles un espacio de aprendizaje en un puesto de trabajo genuino donde son debidamente capacitados. Lo más importante es que luego pueden ser finalmente contratados por el o la empleadora”.

En tanto remarcó que “nuestro objetivo es que los jóvenes tengan una oportunidad en el mundo laboral, que en algunos casos se da por primera vez, lo que les genera no solo un ingreso mensual sino también la experiencia en un ámbito de trabajo”.

En tanto invitó a comerciantes y/o titulares de empresas a formar parte de los programas dirigiéndose a la oficina de Empleo, “para trabajar codo a codo, el sector privado con el público, en la generación de más puestos de trabajo para nuestra ciudad”, expresó.

Jóvenes beneficiarios

Al referirse a su experiencia con estos programas Agustina Coronel, quien se encuentra trabajando en el comercio Tentaciones Gourmet explicó que “dejé mi currículum en Empleo y me llamaron para comenzar aquí. Lo que más tranquilidad me dio es saber que no buscaban gente con experiencia sino con ganas de trabajar. Esto necesitamos los jóvenes, que nos apoyen y confíen en nosotros.”

Por su parte Joaquín Mujica, quien presta tareas en El Buscapie contó que “te ayudan, te dan una mano, está buenísimo el programa porque terminas el secundario y tenés una forma de ingresar al mundo del trabajo”.

En tanto Brenda Cabaña quien trabaja en Tentaciones Gran Hotel Azul expresó que “esta experiencia me ayudó mucho, es un ambiente laboral muy lindo y tuve la oportunidad de tener un trabajo así que les aconsejo a los jóvenes que se acerquen a la oficina”.

Por último Matías Gonzales quien se desempeña como repositor en la empresa El Milagro contó que cuando finalizó el secundario se acercó al municipio para interiorizarse de estos programas “y pude tener mi primer trabajo y realmente me sirve mucho como experiencia”, dijo.

Para obtener más información al respecto los interesados deben dirigirse a la Oficina de Empleo ubicada en San Martín 612, de lunes a viernes de 8 a 14, o al mail oficinaempleoazul@yahoo.com.ar, teléfono 2281-429321.