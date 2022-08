En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos presentaron el proyecto de Ordenanza sobre el que se estuvo trabajando durante los últimos meses y que se pondrá a consideración de los concejales en la próxima sesión ordinaria.

En principio, la concejal Pilar Álvarez, como Presidenta de la Comisión, explicó: “Terminamos de redactar la Ordenanza de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que es la Ordenanza que pensamos entre todos. No solamente los bloques políticos sino todas las instituciones interesadas en el tema de los residuos. La Universidad, tanto la Facultad de Derecho como la Facultad de Agronomía de la UNICEN, el IPPA, el INTA, Transporte Malvinas que también participó en las primeras reuniones, el MTE, Punto Verde, el CEDA. Estamos orgullosos de que todos nos hayamos podido poner de acuerdo y generar esta normativa que va a regular lo que vamos a hacer con la basura”.

Por su parte, la Dra. Paula Noseda, en representación de la Facultad de Derecho, señaló: “Lo primero es entender que abordamos todas las etapas que se ocupan de qué hacemos con nuestros residuos, con la basura, con lo que generamos en nuestras casas y descartamos a través de esa bolsita que dejamos en el basurero. La principal definición es que tenemos que separar en nuestros hogares. Separar o segregar en origen y para eso tenemos que saber qué vamos a separar. Principalmente papel, cartón, plásticos y entender que hay una parte de esa basura que tiene valor y que sirve y es medio de vida de personas, emprendimientos acá en Azul, y que, por lo tanto, es importante que se vaya integrando esta realidad que hoy en día no es tenida en cuenta en el sistema que está vigente”.

“La Ordenanza es para cambiar el sistema vigente, para reducir la cantidad de basura que generamos y que llevamos en tratamiento final tratando de bajar los costos que eso tiene y generar a su vez recursos. Porque hay recursos en la basura. Cuando decimos GIRSU que la gente sepa que estamos hablando de ¿qué hacemos con nuestra basura? y como somos todos responsables en todas las instancias del recorrido desde que compramos algo y generamos la basura como el transporte que retira nuestros residuos”, manifestó Noseda.

Vinculado con la conformación del proyecto de Ordenanza, la Presidenta del Concejo Deliberante, María Inés Laurini indicó: “A mí me parece que es importante destacar el resultado final. Es una Ordenanza de más de 40 artículos organizada en diferentes capítulos que aborda específicamente distintas cuestiones y que, por supuesto, la autoridad de aplicación es el Departamento Ejecutivo. Por eso, hubiera sido ideal que participara. Eso no se dio, como no se da en otras cuestiones. Me parece que todo el proceso de encuentro, de la representación de las distintas facultades, los representantes del INTA, los representantes de las organizaciones generaron que muchos tomáramos conciencia de la existencia del otro y de cuáles son las posibilidades que tenemos en las que tenemos que trabajar. Además, involucrar al sistema educativo. Hay cuestiones que las vamos a poder resolver y las vamos a seguir incentivando desde el Concejo Deliberante y después tenemos que ver cómo resuelve el Departamento Ejecutivo designar la autoridad de aplicación”.

Cabe destacar que la conformación de la Comisión se generó a partir de una Resolución aprobada por el Cuerpo en donde se encomendaba a la Presidencia del Concejo Deliberante a la convocatoria de dicha mesa. De los distintos encuentros que se han generado participaron, además de los concejales de los diferentes bloques políticos, representantes de empresa Transporte Malvinas; Facultad de Agronomía; Facultad de Derecho; INTA; Punto Verde; Ecológica Ok de Chillar; Movimiento de Trabajadores Excluidos; Recuperadores y vecinos interesados.

