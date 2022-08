El intendente municipal Hernán Bertellys hizo entrega de decretos y resoluciones a instituciones que pasaron a formar parte del Registro de entidades de bien público o realizaron la renovación anual.

Cabe mencionar que esto les permite acceder a beneficios tales como subsidios, exención de tasas municipales, apoyo comunal en traslados a eventos y/o competencias, entre otros.

Al dirigirse a los presentes el jefe comunal felicitó a las entidades por este logro y les agradeció “por el aporte diario que realizan en beneficio de toda la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy nos unifica para poder así reforzar nuestros lazos y con la comunidad”.

Por su parte, en representación del Club Cemento Armado, Armando Brancatelli remarcó que “con el Intendente venimos trabajando hace mucho tiempo ya que es sumamente importante tener un ida y vuelta con el municipio. Nosotros no apuntamos sólo a lo deportivo sino a lo social, que los jóvenes de la Escuelita lleguen al deporte de forma mancomunada. El valor que debemos darle a esto es tener la personería jurídica y además nos permite tener acceso a diferentes beneficios”.

A su vez, Marcos Desiderio de la Agrupación Criolla de Chillar manifestó que “es una alegría muy grande poder estar hoy acá. Para nosotros es importantísimo ser una entidad de bien público. Tenemos muchos proyectos que hace tiempo venimos trabajando con el municipio y cada vez nos afirmamos más a partir de su acompañamiento”.

En esta oportunidad se incorporaron 18 nuevas entidades: el Movimiento Cínico de la Autogestión, la Asociación Cooperadora Escuela Municipal de Platería, la Congregación de Religiosas Auxiliadores de Cristo Sacerdote, la Cooperadora Escuela Municipal de Música de Azul, la Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal de Azul Hockey, la Asociación Civil Unión de Padres Vóley Inferiores, la Comisión de Boxeo de Azul, la Agrupación Molino de Guerra, la Comisión de Apoyo a la Casa del Niño, la Comisión de Apoyo al Jardín Maternal Irma c. de Gay, la Comisión de Apoyo al Programa Envión sede Centro, la Comisión de Apoyo Envión sede Villa Piazza, la Comparsa de Candombe la Candora, la Asociación Civil Unión Azuleña de Hockey, la Agrupación Bearnesa de Azul, la Agrupación Criolla Chillar, la Comisión de Apoyo al Centro Cultural del Juego Soles y Fogatas, y la Comisión de Apoyo Jardín De Paula.

Además, se renovó por resolución la participación de 45 instituciones, las cuales fueron la Agrupación Jeeperos Cacharí, la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, la Asociación Cooperadora Escuela de Enseñanza Media N°3 Florentino Ameghino Chillar, la Asociación Cooperadora Hospital Materno Infantil Argentina Diego, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 915 Javier Villafañe, la Asociación Cooperadora Escuela N° 505 Fernando Fader, la Asociación Civil Índigo, la Asociación Cooperadora Escuela de Educación Técnica N° 2 Vicente Pereda, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 904 Gabriela Mistral, la Asociación Cooperadora Jardín de Infante N° 907 Almirante Guillermo Brown, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 909 Domingo F. Sarmiento, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 914 Dulcinea, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 910 Martín Miguel de Güemes, la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 913 Julio A. Roca, la Asociación Cooperadora Escuela Especial N° 504, la Asociación Cooperadora Escuela N 56 Islas Malvinas de Chillar, la Asociación Cooperadora Escuela N° 35 Estanislao Del Campo, la Asociación Cooperadora Hospital Dr. Ángel Pintos, la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales del Partido de Azul, la Asociación Refugio Canino Azuleño, el Auto moto Club Azul, la Biblioteca Popular Bartolomé J. Ronco, el Centro Basko Azuleño Gure Txokoa, el Centro Amigos del No Vidente Azul, el Centro Cultural ADIFA, el Centro de Desarrollo Infantil San José, el Centro de Educación Física N° 35 de Azul, el Centro de Jubilados y Pensionados Monte Viggiano, el Centro Gallego de Azul, el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, el Club Alumni Azuleño, el Club Cemento Armado, el Club de Remo de Azul, el Club Social y Deportivo el Trébol, la Comisión de Padres Jardín de Infantes Candilejas, el Grupo de Celíacos Azul, el Hogar Convivencial y Maternal Buen Pastor, el Obispado de Azul, la entidad Quijotes del Camino, la Sociedad Filantrópica Italiana de Socorros Mutuos y la Comisión de Damas del Hogar Sagrado Corazón de Jesús.