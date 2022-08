Personal del servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” brindó esta tarde una charla sobre la importancia de la donación de sangre y de órganos a estudiantes del último año de nivel secundario del Colegio Sagrado Corazón.

En este marco también se recuerda que quienes deseen donar sangre pueden hacerlo solicitando un turno al Hospital Pintos al teléfono 434164 interno 151 de lunes a viernes de 8 a 12.

Las personas que decidan donar deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años. En caso de tener 16 y 17 debe concurrir con autorización.

Pesar más de 50 kilos

No tener enfermedades crónicas

No haber tenido Covid durante los últimos diez días

No deben estar en ayunas, pueden desayunar o almorzar alimentos libres de grasas.

En caso de tomar medicación para cualquier patología debe informarlo al personal médico que se encuentre en el lugar.

No haberse hecho tatuajes, ni cirugías mayores en los últimos 12 meses.

La persona que se aplicó vacuna contra el Covid puede donar luego de 72 horas.