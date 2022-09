“La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo.”

Jean-Luc Godard

El Ciclo de Cine de Bahía Pirata tiene como objetivo acercar el cine a la ciudad de Azul.

La idea es generar nuevos espacios y trabajar con lo que se está dejando de lado: cine

clásico, de culto, independiente, extranjero, nacional, local, etc.

Más allá de analizar películas desde puntos de vista teóricos y técnicos, la función es reunir

personas que estén interesadas en el séptimo arte, que salgan de sus casas y juntarse en un

espacio cinéfilo. Por eso es que la propuesta es acercar a la comunidad, las películas y,

críticamente, nuestros modos de ver.

El ciclo estará organizado por 4 películas, los lunes 5, 12, 29 y 26 de septiembre a las

20hs en la Escuela de BellasArtes “Luciano Fortabat” y en base a una temática: Cine y

Juventud.

Está dirigido a todos/as aquellos/as con inquietudes, con ganas de aprender, de compartir,

de conversar y de crear nuevas miradas sin necesidad de conocimientos previos.

Películas:

1. 5 de septiembre:

 Dazed and Confused (1993) de Richard Linklater – 1h.42min.

Inspirándose en la juventud setentosa, Richard Linklater nos abre las

puertas a un mundo adolescente con todo lo que eso implica: incertidumbre

por el futuro, amoríos y amistades que determinan el resto del entorno,

drogas y alcohol como recreación y lo que marca el ritmo de esas noches

agitadas: la música.

2. 12 de septiembre:

 If…. (1968) de Lindsay Anderson – 1h.51min.

Un estudiante de un internado británico encabeza una revolución en la que

se utilizan armas de fuego.

3. 19 de septiembre:

 The Dreamers (2003) de Bernardo Bertolucci – 2hs.

París, 1968. Isabelle (Eva Green) y su hermano Theo (Louis Garrel), solos

en la ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a su apartamento a

Matthew (Michael Pitt), un joven estudiante americano, al que han

conocido en un cine. Una vez en casa, establecen unas reglas para

conocerse mutuamente, explorando emociones y erotismo a través de una

serie de juegos extremadamente arriesgados.

4. 26 de septiembre:

 Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni – 1h.50min.

Tras un enfrentamiento en un campus universitario entre estudiantes y

policías, un joven de familia acomodada, Mark, cree haber matado a un

agente y huye, en compañía de otro joven y tras robar una avioneta, al

desierto de Arizona. Allí se encuentra de un modo fortuito con Daria, una

muchacha que trabaja para un abogado, director de un importante proyecto

inmobiliario, y que está cruzando el desierto en automóvil para asistir a una

reunión de negocios.

Modalidad:

Consiste en una introducción sobre la película y su autor/a, aportando datos técnicos y

contextualizando la obra. Luego se proyecta la película y al final comienza el debate, la

conversación o las preguntas.

Tiempo estimado:

2 horas y media, aproximadamente, dependiendo de la duración de la película.

Requisitos técnicos:

Proyector, superficie para proyectar (pantalla o pared de color claro), parlantes.

Público:

Adolescentes y adultos en general. No son necesarios conocimientos previos.

Bahía Pirata está conformada por Lisandro Ricardo, Fotógrafo por la Escuela de Bellas

Artes “Luciano Fortabat” y Facundo Borra, estudiante de Realización Integral en Artes

Audiovisuales.

Contacto:

Bahía Pirata

Instagram: piratabahia (https://www.instagram.com/piratabahia/)

Facebook: Bahía Pirata (https://www.facebook.com/bahiapiratacine/)

Lisandro Ricardo

Teléfono: 2281 – 587860

Correo: lisandro_richard@hotmail.com

Instagram: lisandrorichar (https://instagram.com/lisandrorichar/)

Facundo Borra

Teléfono: 2281 – 491278

Instagram: facundoborra7 (https://instagram.com/facundoborra7/)