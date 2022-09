Este fin de semana sigue la intensa actividad cultural en La Salita del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere, ex Córdoba, 567 entre Moreno y Av. 25 de Mayo, propuesta por el Equipo Delta en su espacio escénico.

El sábado a las 21 hs. se pondrá en escena un espectáculo de danza a cargo del azuleño Je Paz que lo cuenta como director e intérprete de la Compañía de El Estudio de Olavarría que continua girando por la zona. Aproximadamente veinte bailarines presentan un show de alta calidad: “Renaciente. Comienza tu despertar” donde se abordará desde la estilización la danza contemporánea, irlandesa y flamenco. Dada la demanda de entradas quedaban pocas disponibilidades. Para reservas comunicarse con el 2281 315117 (sala) y 2281 59-3814 (Jesús).

El domingo a las 20 hs se presenta “Chocolate Amargo” unipersonal proveniente de la ciudad de Mar del Plata. La obra que viene precedida de elogiosos comentarios es un texto de la dramaturga uruguaya Teresa Deubaldo, interpretado por Maite Oliver con dirección general de Hugo Kogan.

La pieza teatral es de absoluta vigencia, una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, expone desde su cruda inocencia el mundo que le ha tocado habitar.

Asuntos de nuestra realidad que a veces nos negamos a concientizar, como el abuso, la violencia y el bullying nos provocan desde la escena a través de la contundente interpretación de la joven actriz y la acertada conducción de un director de amplia experiencia.

Kogan dirige el Equipo de Teatro La Granada y el Festival Internacional de Mar del Plata. Esta obra cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura del Partido de Mar Chiquita, el Teatro Auditorium y el Instituto Cultural de la Provincia de Bs As.

“Chocolate Amargo”viene recibiendo premios e invitaciones y Azul cuenta con la oportunidad de ser parte de su gira por el centro de la Provincia.

Las entradas anticipadas gozarán de un importante descuento. Se pueden solicitar al 2281 315117.

Para ambos espectáculos se recomienda puntualidad ya que no se podrá ingresar a la sala una vez comenzado el espectáculo.

FOTO: El bailarín azuleño Je Paz trae la danza zonal al espacio escénico de la Salita y el domingo arriba con “Chocolate Amargo” una excelente propuesta del teatro independiente provincial.