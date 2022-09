Pierre Richard (1934) fue una de las figuras mas celebres del cine francés entre 1970 y 1986, donde además de dirigir e interpretar siete películas, trabajó con algunos de los mejores realizadores de comedias galos (Yves Robert, Claude Zidi o Francis Veber) en peliculas tan taquilleras como «Alto, rubio y con un zapato negro», «La carrera de la cebolla», «Se me subió la mostaza», «Me importa un rábano» y las tres que interpretó junto a Gerard Depardieu «La Cabra», «Los compadres», y «Los fugitivos». Después de dos décadas de bajo perfil como figura secundaria, en los últimos años ha vuelto a ser figura de primer nivel. Este film es una prueba de ello: en 2010 un joven cineasta rueda su segunda película tras largos años de producción. Quería contar una historia de gente mayor, amigos envejecidos y con diversos conflictos, interpretados por actores y actrices legendarios, le costó concretar la obra pero finalmente logró el apoyo de un grupo de figuras muy importantes y acabó haciendo realidad la historia. «¿Y si vivimos todos juntos?» interrogación que se transforma en título, narra la historia de cinco amigos de toda la vida que pasados los 65 años comienzan a sufrir los conflictos propios de la edad. Son dos matrimonios mas un amigo soltero (pero igualmente padre de un hijo con quien no se lleva muy bien). Uno de ellos propone entonces la idea de compartir un hogar común para tener la ayuda que sus familias no les prestan. La conflictividad del envejecimiento, las relaciones familiares, la amistad a través del tiempo, son temas presentes en esta historia: dos mujeres y tres hombres que han compartido todas las etapas de su vida y que al decidir vivir juntos dan un nuevo sentido a su realidad. El contacto con un hombre joven que se acerca para realizar un trabajo de investigación a esta nueva «comunidad», heredera de los principios de juventud que compartieron, dará nuevos impulsos a la vida en común. Pierre Richard actúa en esta ocasión con dos actrices ya clásicas del cine: Jane Fonda y Geraldine Chaplin, de extensas carreras desde sus inicios en los años sesenta e intérpretes de obras tan recordadas como «Doctor Zhivago», «Cría Cuervos», «Julia» o «Barbarella».

«¿Y si vivimos todos juntos?» / ¿Et si on vivait tous ensemble?/ 2011/ Francia / Director Stephane Robelin / Intérpretes Jane Fonda, Pierre Richard, Claude Rich, Geraldine Chaplin, Daniel Bruhl, y Guy Bedos / Color / Hablada en francés con subtítulos en castellano / 1h 36 minutos.