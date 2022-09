Personal municipal realizó trabajos de limpieza para la erradicación de un microbasural a cielo abierto en De las Cautivas y Mendoza.

Las tareas continuarán desarrollándose en otras zonas de la ciudad y se solicita a la población no arrojar basura en espacios no permitidos para tal fin.

Por otra parte, se informa que quienes deseen denunciar a vecinos desaprensivos que arrojan basura en lugares no permitidos, lo pueden hacer mediante la línea 147 (Centro de Atención al Vecino).