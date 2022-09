Luego de la exitosa presentación de “Renaciente” y “Chocolate Amargo”, el Equipo Delta sigue desarrollando su programa Otoño Azul, Escenario Provincial en su espacio La Salita de calle Malere, ex Córdoba, 567. El próximo sábado 1 de octubre a las 21 hs se presenta al Grupo Pisando Pliegues de la ciudad de La Plata con la obra teatral “Eurycles, el artista y su monstruo”.

A raíz del título se explica que Eurycles fue el primer ventrílocuo reconocido como tal en Atenas. Dado su fama, sus contemporáneos ventrílocuos fueron llamado eurycleides. Precisamente el “artista que habla con el vientre” emite los sonidos sin mover los labios de modo tal que al dialogar, el habla parece surgir del propio muñeco.

La dramaturgia de Jorge Zanzio recrea el tema. Eurycles es un artista que practica la ventriloquía, y vive solo con su muñeca Rosita. Al crearla la humanizó hasta el extremo de enamorarse, de sentirse atraído y dependiente de ese artificio. Pero Rosita, un día comienza a transformarse, a sentir, a pensar por sí misma. Harta de esta sumisión confronta a su creador iniciando un camino de emancipación, de respirar y ponerle voz propia a su vida.

La obra que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro cuenta con la actuación de Verónica Lorenzo y Mariano Zétola con la dirección de Jorge Zanzio y Mercedes Falkenberg.

PisandoPliegos es un grupo interdisciplinario que trabaja desde 2004 participando en diversos encuentros, ciclos y festivales, tanto nacionales como internacionales, en teatro y danza independiente, video arte, cine, performances, etc.

Las entradas se pueden solicitar al celular 2281 315117 gozando de un importante descuento si son abonadas con anticipación.

Se recomienda puntualidad ya que no se podrá ingresar a la sala una vez comenzado el espectáculo.

FOTO: Verónica Lorenzo y Mariano Zétola en una escena de “Eurycles, una interesante propuesta de teatro independiente de la Provincia que llega desde La Plata.