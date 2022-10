Según trascendió en las últimas horas, se habría producido una informal reunión entre el actual concejal del PRO y viceintendente, Ramiro Ortiz Massey, y el concejal y ex funcionario municipal, Alejandro Vieyra.

Es sabido que Vieyra y su compañera se han ido heridos de la ciudad, y estarían tratando por todos los medios de restarle fuerza al Jefe comunal, y eso sumado a las publicitadas intenciones de ser intendente del referente del PRO presuponen que la reunión habría sido por cuestiones meramente políticas.

¿A quien le sirve ese acercamiento? Claramente le serviría mas a Vieyra que a Ortiz, si de perjudicar a la gestión se trata, no debemos olvidar que el actual referente del PRO es el viceintendente municipal.

En tanto, Vieyra que nuevamente pidió licencia a su banca de concejal, estaría tratando de rearmarse no solo dentro del escaso espacio político que le dejó el intendente, sino también buscando adeptos para generar daño. Sobre todo, porque si hay algo que resonó muy fuerte y habría sido doloroso de asumir, fue que Bertellys dejó en claro que luego de alejar a Vieyra no solo abriría el dialogo con todos los referentes de las fuerzas políticas que buscaran el beneficio de Azul, sino que además ese cambio de 180 grados imponía una fuerte presencia en la comunidad, con una apertura de colaboración de todos los vecinos, saliendo del encierro que el ex jefe de gabinete le había impuesto para manejar los destinos de los azuleños.