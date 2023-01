El fin de semana pasado a lo largo de tres días consecutivos se llevó a cabo el V Ciclo de Cine Estudio “Luz. Cámara. ¡Acción!, actividad conducida por el especialista Alfredo Vivarelli y cuyo objetivo primordial es homenajear a “Cacho” Ferrarello, personalidad de nuestra cultura que merece no caiga en el olvido.

Un público sensible, memorioso, atento, siguió las tres jornadas e intercambió puntos de vistas y sensaciones sobre el material propuesto.

El Equipo Delta, en el marco de “Vivero Cultural Verano”, suma el teatro como una nueva oferta para el próximo sábado 14 y domingo 15 a las 21 hs, siempre en La Salita de la calle Malere (ex Córdoba) 567, entre Moreno y Av 25 de Mayo.

En esta ocasión la agrupación organizadora presenta “Cuentos y Mentiras”, trabajo de uno de los grupos del Taller de Teatro Imaginario Soldenoche que durante el año se forma y experimenta con diferentes acontecimientos escénicos.

Uno de estos abordajes tiene que ver con la narración oral, aspecto que si bien se trabaja en las clases es la primera vez que se presenta una elaboración de estas características donde el “contar y el actuar” se entremezclan originalmente y hacen particular la narrativa. Así se conformó “Cuentos Sencillos”, que se ofrecerá en dos entregas diferentes.

El día sábado narrarán Corina Cirone, Manuela Abella, Mirta Luján y Mirta Valicenti. El domingo lo harán Diana Sotile, Miriam Peralta Reyes, Liliana Zárate y María Delia Fortín.

La segunda parte del espectáculo consistirá, ambos días, con la puesta en escena de la obra «Mentiras del Corazón» interpretada por Teresita Descalzo y Haydeé Grierson.

La puesta en escena es un estreno, si bien la pieza teatral es una nueva versión de la presentada hace mucho tiempo y se la pone en vigencia a fin de completar la trilogía dramatúrgica de Edelmiro Menchaca Bernárdez, conformada por “Silencios del Corazón” y “Piedras del Corazón”, donde se ponen a la luz conflictos íntimos y familiares.

“Silencios…” tiene como eje aquello que se sabe pero no se dice en el seno de una familia. “Piedras…” habla del desamor y el amor de una madre en relación a sus hijos. Y “Mentiras…”, más enrolada en el género del folletín a modo de los radioteatros del ´40, desarrolla una historia de amor que aprisiona a dos hermanas atadas a la cadena de una mentira. El disfraz de la realidad y los verdaderos sentimientos, el paso del tiempo que carcome las paredes de la casa y del alma, la ilusión como llama imprescindible para sobrevivir aún a costa de la verdad envuelve a las protagonistas que a modo de “Rosita, la soltera”, cobran actitudes diferentes provocando el conflicto.

El espectáculo cuenta con dirección general de Edelmiro Menchaca Bernárdez, el apoyo técnico de Nicolás Navas y caracterización, vestuario y ambientación de Daniel Navas.

Se recomienda puntualidad ya que no se podrá ingresar una vez iniciado el espectáculo. No es obligatorio pero quienes lo deseen pueden llevar barbijos. Dado que la capacidad de la sala es limitada y para facilitar la organización se puede solicitar la entrada con anticipación al whatsapp 2281 315117 haciéndose acreedor a un descuento.

FOTO: Teresita Descalzo y Haydeé Grierson son las protagonistas de “Mentiras del Corazón” que se presenta sábado y domingo en La Salita.