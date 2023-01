Inspectores municipales del área de Control Ciudadano junto a agentes del Destacamento Balneario, Comisaría Primera, Comando Patrulla y Policía Local se encuentran desarrollando controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad.

En tal sentido, esta mañana en el Destacamento Balneario, se informaron los resultados de los operativos de tránsito realizados durante diciembre y hasta la fecha, donde se secuestraron 58 motos por incumplimiento de la normativa vigente.

En la ocasión, se encontraban presentes el subsecretario de Control Ciudadano Walter Surget; Lucio Castiglione de Inspección General; el jefe de de la Comisaria Primera Azul a cargo interino de la Jefatura Departamental, Lucas Bordon; la secretaria de la Jefatura Departamental Soledad Gallardo; la jefa del Comando Patrulla Azul Florencia García; el jefe del Destacamento Balneario Eduardo Bravo y Alberto Pérez, a cargo interino de la Policía Local.

En la oportunidad, el comisario Bordon destacó que “los controles vehiculares respectivos a las motos se realizan en forma diaria de manera conjunta con el Municipio. Durante el mes de diciembre y primeros días de enero, se han secuestrado 58 motos, sumadas las que se han infraccionado que duplicarían a esa suma”.

Además, explicó que “hacemos hincapié en los casos donde peligra la seguridad de los ciudadanos, es decir que poseen escapes libres, que realizan maniobras peligrosas, como así también aquellos que no cumplen ningún tipo de norma. En tanto, estas motos quedan incautadas a disposición del Juzgado de Faltas”

Por su parte, Surget señaló que “estamos realizando operativos en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires, todos los días se hacen dos operativos más las 24 horas que trabajan todas las áreas de la policía. Apuntamos a las motos que hacen más ruido, a las que tienen escape no original. Aquellas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley 24.449 no provocan inconvenientes”.

En tanto, resaltó que “se encuentra disponible la atención en las oficinas municipales para poder efectuar los trámites correspondientes, tales como pagar la respectiva multa”.