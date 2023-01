Días pasados se aprobó en el Concejo Deliberante de Azul el

presupuesto para el año 2023 que fuera elevado por el Departamento

Ejecutivo, con los recortes que el Intendente creyó necesarios, para

ajustar el déficit generado por su mala administración, que durante

los 7 años que lleva de mandato no ha sabido mejorar.



Desde el Pro participaron en la votación nuestro presidente de Bloque

y referente Ramiro Ortiz, y el Concejal Lucio Mansilla. Ellos en

conjunto y luego de trabajar a conciencia con los Concejales de

Podemos Azul, UCR – Evolución, Gen y Peronismo 26 de Julio, tomaron la

decisión de darle un pronto tratamiento al presupuesto, toda vez que

peligraban los sueldos de los empleados municipales, así fue

manifestado por diferentes funcionarios.



Creo necesario remarcar que si las cuentas municipales no resisten ni

siquiera el pago de las mensualidades laborales, esto se debe a la

tremenda impericia de la gestión municipal, que no realiza un

ordenamiento de las erogaciones para alcanzar por lo menos la

tranquilidad financiera. Y esto no responde, ni a la pandemia, ni a la

situación macroeconómica del país, queda claro porque es una situación

ajena a todos los municipios de los alrededores.



Se han expresado miembros del ejecutivo municipal, como así también

del bloque recientemente creado del Frente de Todos, a partir de

declaraciones de su presidente el concejal Cacace, vertiendo mensajes

confusos (dejando clara su alianza con Bertellys) sobre el tratamiento

del presupuesto.



El presupuesto se aprobó con diez votos, de los concejales del Gen,

Evolución Radical, Pro, Podemos Azul y Peronismo 26 de Julio, cuyas

claras intenciones fue darle al Intendente su hoja de ruta

presupuestaria, en base a lo que él mismo propuso, y evitar que por

falta de financiación, los empleados municipales sufran el

desdoblamiento de sueldos.



Todo lo demás fue una clara utilización política, solo para poner de

manifiesto el nuevo vínculo político fraternal entre el espacio Frente

de Todos, liderado por Nelson Sombra a nivel local y el Intendente

Bertellys, cuya falta de proyección le permite oscilar entre Juntos

por el Cambio y el Frente de Todos.



Federico Castrovinci

PRO Azul