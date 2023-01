La Municipalidad de Azul brinda información a la comunidad para la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos tales como Dengue, Zika o Chikungunya.

Al respecto, se recomienda:

– Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) tanto dentro como fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.

-Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que puedan acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).

– Cepillar, limpiar y cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia; y cepillar recipientes para desprender los huevos de mosquitos que puedan estar adheridos allí.

– No tener plantas en agua o revisar los recipientes y cambiar el agua frecuentemente ya que las larvas se esconden entre las raíces.

-Destapar canaletas y desagües de lluvia.

– Verter agua hirviendo en las rejillas y colocarles tela mosquitera.

– Mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Mantenerlas cubiertas cuando no se utilicen.

-Protección personal: Se debe usar repelentes adecuados de acuerdo a la edad y según las recomendaciones del producto.

Cabe aclarar que las plantas y los objetos comerciales con aceite de Citronella como pulseras o brazaletes para bebés no protegen de la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre; utilizar adecuadamente ahuyentadores domiciliarios de mosquitos como tabletas, espirales o aerosoles; colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

En tanto, se advierte que la enfermedad Arbovirosis se identifica con la presencia de fiebre, sin afección de las vías respiratorias, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

-Dolor de cabeza y detrás de los ojos.

– Dolor muscular o en las articulaciones (en especial muñecas y tobillos).

– Sarpullido.

– Irritación ocular.

– Malestar general.

En tal sentido, los síntomas se pueden presentar aislados, no necesariamente todos juntos. No auto medicarse y realizar consulta médica inmediata.