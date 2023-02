En el predio del ex Monte Frutal se llevó a cabo una jornada de castración de perros y perras, concretándose la esterilización de 17 hembras y 3 machos de forma totalmente gratuita.

La acción se desarrolla de manera quincenal en el horario de 7 a 12, con un sistema de turnos para una mayor organización que deben pedirse previamente en Av. 25 de Mayo N°619 P.B., de lunes a viernes de 8 a 13.

Al respecto, se informó que no hay límite de tiempo para efectuar la cirugía y no es necesario que el animal haya tenido/tenga crías. En tanto, el postoperatorio lleva tiempo y cuidados.

Cabe señalar que este procedimiento es beneficioso para el control dela población y el control de tumores por hormonas. También, previene enfermedades venéreas tanto en machos como en hembras, como la brucelosis que se trasmite al humano.

Además, se recomienda que los caninos cuenten con vacuna antirrábica y su refuerzo en el caso de ser adultos, la cual se aplica desde el municipio de manera gratuita y la séxtuple que previene parvovirus, moquillo, hepatitis, parainfluenza, entre otros.