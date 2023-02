En el Arroyo Azul, personal de la comuna se encuentra realizando labores de dragado para favorecer el escurrimiento de las aguas. En este marco, esta mañana el intendente Hernán Bertellys -acompañado por funcionarios del área de Obras Públicas- recorrió el sector de Avenida Costanera y Avenida Mitre, en donde con maquinaria municipal se desarrollan las acciones.

Al respecto, el jefe comunal destacó que “a todos los trabajos que hemos realizado con anterioridad es necesario ir sumándoles otros como los que estamos haciendo ahora, con el objetivo de mantener la fluidez de las aguas”.

Asimismo, adelantó que se está en tratativas con la Cooperativa Eléctrica de Azul para “solucionar el tema que tiene muchos años del caño de cloacas de calle Yrigoyen que retiene el agua y que es necesario resolver esta cuestión para permitir que también allí se dé el correcto escurrimiento”.

Acerca de las tareas, el director de Vialidad Rural e Hidráulica Jorge Sarasola detalló que “la maquinaria que se está utilizando es de Vialidad Rural, aprovechamos feriados y días en los que no están en el campo para no afectar los trabajos en ese sector”.

El funcionario informó que la labor de dragado se hará por etapas; la primera de las cuales comprende de Alfredo Prat hasta Hipólito Yrigoyen. En este sentido, relató que se hace limpieza y reconformación de orillas y que, por tratarse de una zona urbana, se avanza “en forma más lenta, cuidando el medio ambiente y la playa correspondiente”. En tanto, las siguientes etapas llegarán hasta Avenida Perón.

Por su parte, el subsecretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente Marcos Turón enfatizó que “todas las labores de prevención que podamos hacer, sirven para generar que el arroyo sea un factor de recreación, un lugar donde la gente se venga a distender y no sea un espacio de preocupación cuando llueve”.

“Esto hace que todos los azuleños estemos más tranquilos y que cuando precipita, cuando llueve mucho sobre todo en la cuenca alta, tengamos la tranquilidad que tenemos la presa La Isidora y también tenemos un arroyo que responde, que escurre; con trabajos planificados y que se hacen en forma integrada”-subrayó.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas Guillermo Giordano recordó que entre las intervenciones realizadas con anterioridad se accionó desde Avda. Perón hacia el Balneario Municipal, “lo que permite un escurrimiento de 300 metros cúbicos por minuto que es lo que soporta el arroyo y la cuenca”-aseguró.