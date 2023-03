En el Salón de Acuerdos, se anunció la 32º edición del Encuentro Mototurístico de Azul. El mismo se realizará el fin de semana del 6 al 9 de abril, con la visita de motociclistas de todo el país y organizado por la Asociación Azuleña Quijotes del Camino, con el auspicio de la Municipalidad de Azul.

De la presentación fueron parte el intendente Hernán Bertellys –acompañado por el subsecretario de Gobierno y el director de Logística y Eventos Rodolfo Wagner-, el presidente y vicepresidente de Quijotes del Camino Juan Alberto Mazzo y Héctor Rojo Chávez, respectivamente, y los integrantes de la entidad Nora Giordano, Virginia Cabrera y Esteban Sánchez.

La propuesta incluirá asado a los visitantes, bandas locales e invitadas, elección de la reina y el rey, sorteos, caravanas nocturna y diurna por la ciudad y al Monasterio Trapense, cantina y paseo de compras. Las actividades se concentrarán mayoritariamente en la ex cancha de rugby ubicada frente al Camping Municipal, donde suele alojarse la mayoría de los visitantes.

En este marco, se solicita a la comunidad que tenga especial cuidado en no estacionar frente a los garajes de los vecinos del barrio Santa Elena, y a los azuleños que conducen motos y desean adherirse a las caravanas y demás actividades, que utilicen el casco reglamentario y circulen con el mayor cuidado para garantizar el desempeño armónico y cuidado de este tradicional encuentro.

El jefe comunal invitó a la comunidad y a los vecinos de la región a participar de este importante encuentro y destacó la labor y el empuje de la comisión organizadora que “sostiene con esfuerzo y dedicación esta propuesta para que la actividad sea siempre tan exitosa”-indicó.

En tanto, Bertellys destacó que “este evento que se realiza en Semana Santa es un orgullo para la ciudad; sabemos que se agotan los hospedajes, los lugares de venta de comida. Debemos invitar a los comerciantes gastronómicos a que colaboren porque es mucha gente la que viene a disfrutar”.

“Desde el municipio estamos abocados con todas las áreas para colaborar, para que no falte nada, para que los visitantes la pasen bien, que los comerciantes que vienen puedan trabajar más”-agregó.

Por su parte, Mazzo expresó que “es una emoción y un orgullo llegar al trigésimo segundo encuentro, tras dos años de pandemia. Esta institución está transitando los quince años con el evento, trabajando con la familia y siempre con el apoyo del municipio. Contentos con la gente que va a llegar de diferentes ciudades, incluso de otros países”

Más adelante, Cabrera detalló que “como siempre la entrada va a ser totalmente gratuita para la comunidad, vamos a ofrecer los stand y el recorrido para que pasen a ver las motos; pedimos que sean cordiales con la gente que llega a nuestra ciudad, ser buenos anfitriones. Solo aquí sucede que la comunidad entera se acerca y disfruta dentro del predio del encuentro de motos, es parte de nuestra cultura, en otras localidades eso no ocurre”.

Finalmente, Giordano añadió que “solicitamos a la comunidad que transite tranquila y especialmente no estacione en los garaje de los vecinos y a los motociclistas les pedimos que usen casco”.

Programa de actividades

Jueves 6

– 8:00 Recepción de los participantes donde se los agasajará con café o gaseosas

– Artesanos y expositores de diferentes rubros, con más de 70 feriantes.

– Actividades libres.

– 21:00 Asado gratuito de bienvenida para todos los inscriptos con sus acompañantes (se deberá presentar cartilla).

Viernes 7

– 8:00 Recepción de los participantes – puestos de feriantes, artesanos y manualistas.

– 16:00 Bandas de rock locales e invitadas de la zona (las bandas tienen continuidad en el escenario): La Máquina del rock, Warfare, Ser Humano, con los clásicos del rock que siempre están en los recuerdos.

– 20:00 Caravana nocturna recorriendo Parque Municipal, Costanera, Monumento del Quijote, Avenida Pellegrini, Cacique Catriel y Balneario (se ruega respetar la velocidad en las avenidas, conservando el orden en la caravana).

Sábado 8

– 8:00 Recepción de los participantes.

– 10:00 Caravana y recorrido de 40 km a las sierras y el Monasterio Trapense. Foto grupal. Están invitados todos los azuleños deseen participar con casco.

– 14:00 Juegos típicos de los motociclistas en la ex cancha de rugby.

– 16:00 Comienzo de las bandas: Los reclusos de Bangkok, Bombardero (las bandas tienen continuidad en el escenario).

– 17:00 Caravana tradicional por la ciudad con la elección de la reina en escenario de la ex cancha de rugby y acompañamiento de autoridades.

– 17:30 Continuidad de la presentación de bandas: Fierro, Legendarios 70, Macadam.

– 21:00 Elección del rey del Encuentro de motos 2022.

– 22:00 Menciones para los participantes y agrupaciones que cuelguen su bandera; sorteos como todos los años y el sorteo mayor de la moto 0 km con el número de cartilla.

Domingo 9

– Despedida y desconcentración de los participantes.

– Los feriantes continúan hasta las 19.

– El puente se desarma el mismo domingo, se ruega a la comunidad de Azul colabore con los organizadores del evento y no pasen por el lugar una vez finalizado el encuentro.