Esta obra es una producción de Medias Cucú Teatro,  fue creada y ensayada en el contexto de aislamiento social y preventivo del 2020 y se estreno en Marzo de 2021.⁣

🎭 Una mujer pez busca un continente hundido. Un hombre sombra la acompaña. Una línea atraviesa sus vidas enredándose en el árbol genealógico de los afectos, que crece entre el barro y la lluvia. Ella no puede salir. Él no puede entrar. Esta obra es metáfora, no es literal.⁣

🎟 Ya podés reservar tu entrada comunicándote por Whatsapp al 2281 539911.⁣

¡Que corra la voz! 📢 ¡Te esperamos! 🙌

