En una sociedad donde todavía subsisten pronunciadas e inviables diferencias en materia

de acceso a la igualdad de oportunidades y condiciones para el progreso de las mujeres

trabajadoras, no podemos sin embargo desconocer los notables avances y

transformaciones positivas que la mujer ha plasmado en todos los campos.

Desde esta organización sindical, además debemos resaltar que dos de los hitos por los

que se reconoce y conmemora el Día Internacional de la Mujer, tienen origen en sendas

gestas protagonizadas por mujeres trabajadoras que lucharon y en muchos casos pagaron

con la vida, por la conquista de derechos laborales.

Derechos que con el devenir histórico se fueron adquiriendo y han beneficiado y

benefician a generaciones de trabajadoras y trabajadores en su condición de tales ,sin

distinción de sexo, razón por la cual resulta doblemente injusto concebir la cristalización

de un orden que no reconozca en la igualdad de oportunidades, el verdadero motor del

progreso Social.

Mucho queda por hacer en todos los órdenes y en el mundo del trabajo no es una

excepción. Discriminación y violencia laboral no necesariamente hacen distinción de

género.

Todos los años recordamos que esta es una fecha de conmemoración y lucha y no de

celebración. El 8 de Marzo y como todos los días del año, acompañamos y rendimos

homenaje a todas las mujeres, especialmente a nuestras compañeras trabajadoras y

jubiladas de Comercio, que en estos tiempos tan difíciles que atravesó el mundo entero,

vienen dando cuenta de la fortaleza que caracteriza a nuestro sector Comercio.

Renovando y reivindicando nuestra misión de luchar por la igualdad de oportunidades y

derechos en todos los ámbitos, así como su desarrollo íntegro como persona, condenando

la Discriminación, el Acoso y la Violencia de género.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Jorge Ferrarello

Secretario General AECA