Se realizó la apertura de sesiones ordinarias 2023 del Concejo Deliberante de Azul. En la ocasión, el intendente Hernán Bertellys pronunció el correspondiente discurso inaugural.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del cuerpo deliberativo María Inés Laurini, concejales, autoridades de organismos nacionales y provinciales, funcionarios municipales y representantes de entidades intermedias.

Cabe destacar que fueron las presidentas de bloques del Concejo las encargadas de izar y arriar la Bandera Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este jueves

El discurso del Intendente

“Sra. Presidenta del Concejo Deliberante de Azul, concejales, funcionarios municipales, consejeros escolares, autoridades presentes, representantes de instituciones intermedias, eclesiásticas, militares, policiales, educativas, comisiones vecinales y sindicatos, trabajadoras y trabajadores municipales, vecinas y vecinos del partido de Azul.

Una vez más tengo el orgullo de poder estar presente aquí, para dar inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias, en este caso, en un año especial colmado de grandes desafíos y retos por delante y con el firme compromiso de continuar impulsando y potenciando nuestro Partido, como lo venimos haciendo desde hace ya siete años.

Años de trabajo incesante que nos permitieron planificar grandes obras y ansiados proyectos que finalmente se pudieron cumplir. En ese camino por alcanzar mejoras para cada uno de las vecinas y los vecinos del distrito, también cometimos errores y de ellos aprendimos, en eso radica la fortaleza de nuestra gestión.

El enorme cúmulo de experiencia en la administración pública es uno de nuestros pilares fundamentales y sobre el que continuaremos construyendo un Azul pujante y con oportunidades para todos.

Es así como logramos culminar obras de relevancia para nuestra comunidad, como la pavimentación de la Avenida Urioste y también de la calle Roca para mejorar la seguridad vial al ingreso a la ciudad por Ruta 3; el saneamiento del basural a cielo abierto, transformándolo en un Centro de Disposición Final de Residuos; la construcción de la presa La Isidora y el dragado profundo de más de 100 kilómetros del arroyo, evitando así inundaciones en el casco urbano; la colocación de más de 1500 luminarias led en todo el Partido, dotando a las principales arterias de mayor seguridad; la iluminación de la Av. Chaves; la pavimentación de cuadras en distintos barrios de Azul, Cacharí y Chillar, el ensanche de la calle España entre Av. Perón y Olavarría y De Paula entre Av. Perón y Olavarría, la gestión de los fondos necesarios para finalizar las 298 viviendas del barrio Bidegain donde hoy viven más de mil vecinos y generación de distintas acciones para lograr finalmente la instalación del parque eólico Los Teros; la incorporación de más de 10 mil metros de extensión de la red de desagües cloacales, abarcando Azul, Chillar y Cacharí y el reemplazo de 3500 metros de cañerías de agua, alguna de las cuales tenían más de 70 años de existencia; la creación de nuevos espacios de recreación para que disfrute la comunidad como el Paso Mandagarán, entre otros; la reconstrucción del Patio Andaluz, uno de los espacios de mayor valor patrimonial de nuestra ciudad; la reciente adquisición de una motoniveladora, dos regadores y un camión volcador, maquinarias que se suman a nuestro parque automotor y que nos permitirán intensificar el trabajo en las calles de tierra.

Por otra parte, a lo largo de estos años, entregamos más de 1200 escrituras a vecinos y vecinas de distintos barrios para llevarles la tranquilidad de poder tener la seguridad jurídica de sus propiedades.

En relación al sector rural, otro de los motores de nuestra economía, quiero resaltar la labor desarrollada durante estos años en el marco de la Comisión Vial Rural, a través de la cual realizamos el alteo y conformado de mil kilómetros de caminos rurales en todo el Partido, para brindarle una mejor transitabilidad no solo a los productores sino también a las familias rurales, priorizando las zonas donde se encuentran las instituciones educativas. En este marco, quiero resaltar las gestiones realizadas para lograr la incorporación de una retroexcavadora sobre orugas, dos motoniveladoras y una plataforma de combustible, casillas y otras maquinarias al área de Vialidad Rural, de suma importancia para poder concretar estos trabajos.

Respecto al plano productivo trabajamos fuertemente en el impulso del Sector Industrial Planificado de Azul con la instalación de nuevos y mejores servicios y la venta de más lotes para potenciar el desarrollo del Partido. Cuando comenzamos nuestra gestión el SIPA contaba con solo 3 galpones y hoy tenemos más de 50 empresas radicadas y diversos proyectos más para concretarse durante este año, ampliando así la generación de mano de obra local.

Además logramos concretar la obra de asfalto de la calle Las Flores Norte para potenciar la labor del frigorífico Devesa, empresa que concentra más de mil fuentes de trabajo y para mejorar el acceso a los barrios San Martín de Porres y Villa Giammátolo.

En cuanto al sistema de salud hemos incorporado más profesionales, nuevas prestaciones y equipamiento en los hospitales “Dr. Ángel Pintos” de Azul, “Casellas Solá” de Cacharí y “Horacio Ferro” de Chillar y en los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el distrito; también se adquirió, con fondos municipales, una Unidad de Terapia Intensiva móvil de última tecnología y recientemente hemos inaugurado un servicio de hemodinamia con prestaciones de calidad para toda la región, como así también fortalecimos el servicio de salud mental del Hospital Pintos, un verdadero centro de referencia regional. Además y a partir del incansable trabajo que lleva adelante GAPPO y en forma mancomunada con el municipio, logramos inaugurar una sala de oncología en nuestro hospital, espacio que brinda un servicio de excelencia con personal idóneo en la materia. Asimismo, en la última visita del ministro de Salud de la provincia pudimos concretar la próxima incorporación de una nueva ambulancia a fin de mejorar la calidad del servicio que se presta en torno a la emergencia.

En cuanto a seguridad creamos un centro de monitoreo con más de 52 cámaras en Azul, Cacharí y Chillar a las que próximamente se sumarán 50 más y logramos la incorporación de 26 nuevos patrulleros, que se encuentran en garantía y que refuerzan el equipamiento policial para que los efectivos puedan trabajar de la mejor manera, a fin de brindarnos mayor seguridad a toda la comunidad.

También hemos impulsado fuertemente el desarrollo deportivo, a partir del programa de becas municipales a deportistas de todo el distrito y la creación de más de 15 nuevos espacios en Azul, Cacharí y Chillar, entre ellos la Escuela de Paradeportes, orgullo de nuestra gestión y verdadero ejemplo de integración.

Éstas son algunas de las acciones que hemos impulsado durante estos años al frente de la comuna y en este punto no puedo dejar de mencionar las dificultades que atravesamos a lo largo de los dos años de pandemia donde la mayoría de los recursos se destinaron a reforzar el sistema de salud y a acompañar, desde acción social, a quienes más lo necesitaban. Sin embargo nada nos detuvo para poder alcanzar algunos de los proyectos que ya he mencionado y equiparar los salarios de los trabajadores municipales; a pesar también, de las dificultades financieras producto de la inflación cuyo aumento en el año 2022 fue del 94% mientras que los concejales aquí presentes aprobaron un aumento de tasas de solo el 54% tal y como lo hicieron en el presupuesto actual donde el aumento de tasas es muy inferior a la inflación anual prevista. De todas maneras y tal como lo dije anteriormente reafirmo mi compromiso de que nada nos detendrá en el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

Sin duda hemos demostrado con hechos concretos, que cuando se trabaja incesantemente con responsabilidad y vocación de servicio para y por la comunidad, se logran los objetivos previstos.

Claramente muchas de estas acciones no hubiesen sido posibles sin el apoyo de los gobiernos nacional y provincial. En mi primer mandato como intendente alineado a una misma conducción política en el que pudimos concretar la mayoría de nuestras metas y hoy siendo oposición, articulando con otros actores políticos dejando de lado las diferencias partidarias para poder llevarle a los vecinos más y mejores servicios. Ejemplo de esto es el inminente comienzo de obras de infraestructura de relevancia en Villa Piazza Sur, tareas que se ejecutarán con mano de obra totalmente local, generando así, empleo genuino para nuestra ciudad, trabajos que abarcan la pavimentación de 16 manzanas, construcción de cordón cuneta, red pluvial y sistema de bombeo para cloacas.

Cumplimos objetivos y desafíos y en este camino no quiero dejar de mencionar y reconocer la encomiable tarea que realizan cada una de las y los compañeros trabajadores municipales, con verdadera vocación de servicio. Quiero agradecerles por el acompañamiento y la dedicación puesta de manifiesto cada día para brindar lo mejor en beneficio de nuestra comunidad.

Para este nuevo año hemos planificado distintas líneas de acción, a fin de continuar impulsando nuestro distrito y estamos trabajando fuertemente proyectando obras, programas y planes a través de las áreas que componen mi gabinete, como la construcción de cordón cuneta en distintos sectores como así también la pavimentación de cuadras que permitan cerrar la trama urbana de la ciudad y también los accesos al casco urbano, la incorporación de más luminarias led en arterias de todo el distrito, la puesta en valor de los espacios públicos de mayor relevancia turística de la ciudad como las obras del arquitecto Francisco Salamone y el Parque Municipal donde se realizará un trabajo profundo de reacondicionamiento además de la reconstrucción del Puente Amarillo.

Asimismo tenemos previsto la incorporación en toda la ciudad de Azul de señalética urbana. En este sentido, se colocarán 750 carteles indicadores en calles, establecimientos educativos y espacios que así lo requieran. También se prevén culminar este año las obras de cloacas del barrio Villa Mitre y la construcción del colector ribereño que permitirá conectar el sistema cloacal de diferentes barrios.

Por otra parte y pensando en la atención integral para el desarrollo de nuestras niñas y niños, construiremos próximamente un Centro de Desarrollo Infantil en el espacio lindero al Jardín De Paula. Esta sede contará con distintas salas, espacios de recreación, asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

En tanto, con el objetivo de reforzar y potenciar nuestro sistema de salud, se gestionaron los fondos para la construcción de un nuevo centro de atención primaria, ubicado en Villa Piazza Centro, donde se brindarán una gran cantidad de servicios de calidad a los que podrá acceder esta barriada, además de vecinas y vecinos de zonas aledañas.

Continuaremos apoyando fuertemente a cada uno de los emprendedores locales, grandes movilizadores de nuestra economía social, a través de distintos programas y proyectos y gestionando para obtener fondos que les permitan un mayor desarrollo.

Por otra parte próximamente comenzarán a ejecutarse obras de agua y cloacas en el barrio Pinasco y aledaños con una inversión de alrededor de 700 millones de pesos. En este punto quiero recordar que también se finalizaron estos trabajos en el barrio San Martín de Porres y están próximas a culminar las tareas en Villa Giammátolo.

Por último quiero anunciarles que finalmente fue aprobado el proyecto para la finalización de la obra de ampliación del Hospital Pintos que permitirá mejorar el servicio de emergencias, aumentando la capacidad prestacional y logrando paralelamente una refuncionalización de los consultorios externos de todas las especialidades.

Tenemos como objetivo continuar concretando y gestionando obras y proyectos que permitan dinamizar fuertemente la economía local, a partir del fortalecimiento del desarrollo del sector público y privado, apostando fuertemente a la generación de empleo genuino para Azul y por Azul, con honestidad y transparencia.

Sin duda el Bicentenario de nuestra ciudad debe encontrarnos más unidos que nunca. Para ello es fundamental la tarea conjunta y la labor mancomunada entre cada uno de los actores que componen nuestro entramado social y político. Por eso los insto a trabajar juntos para seguir potenciando este camino lleno de oportunidades y crecimiento. Solo unidos podemos lograrlo; ese es nuestro mayor desafío.

De esta manera doy formalmente iniciado el período de sesiones ordinarias 2023 del Concejo Deliberante de Azul”.