Los concejales del bloque de Nuevo Azul, Paola Ficca y Alejandro Vieyra, brindaron un análisis sobre el discurso del Intendente Hernán Bertellys, en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de AzulPaola Ficca manifestó que “Fue un discurso bastante lavado, reiterativo, pobre, mediocre. Nada que nos haya sorprendido, nada nuevo”, y agregó que “No fueron anuncios de obras nuevas importantes, de políticas para llevar a cabo este año que mejoren la calidad de vida del azuleño”, y afirmó fue un discurso totalmente lejos de la realidad de los que dejan un sabor amargo.Al referirse al punteo de obras que realizó el Intendente, el edil Alejandro Vieyra expresó: “Son obras que se gestionaron durante el periodo 2015 a 2022, y remarcó que “La impronta que iba a tomar esta gestión a partir de octubre, no se vio en nada ya que no lo pueden transmitir sobre un papel”, y añadió “Es todo lo que el equipo que estuvo desde 2015 hasta el 2022, sobre todo los últimos dos años, hizo de obra pública, obviamente con fondos nacionales y provinciales, y gestionada de punta a punta por el equipo de gobierno y el equipo de infraestructura de esa época”.“Lo que vemos es que el intendente se está convirtiendo en salieri, que está tocando melodías de otros. Ya es poco creíble, por más que se esfuerce no le van a creer por una cuestión lógica, cuando vos no hacés, no podés aducir que los hiciste, ya la gente lo sabe” enfatizó Vieyra.Además, dijo que “Recién ahora empezó a conocer las direcciones de algunos ministerios, pero los ministerios siempre estuvieron en el mismo lugar y los funcionarios también. Evidentemente lo que vemos es eso, que se está convirtiendo en un experto salieri porque no toca ninguna melodía que creó él. Él no gestionó nada”.Por su parte, y respecto al tema de obras, Ficca adicionó que “lo más concreto, los más tangible que uno ve, es la cantidad de kilómetros intervenidos en caminos rurales. Uno destaca siempre la labor del trabajador municipal y en este caso de todo el área de vialidad rural. Si ese recurso si bien administró y se puso donde se tenía que poner y se traslada a una obra concreta, es gracias a la administración de la COVIR”. Y remarcó que por eso hacen tanto hincapié y piden que el proyecto del ente descentralizado se lleve a cabo, porque ven que de esa manera los fondos llegan a donde tienen que llegar”.Al referirse sobre los dichos de Bertellys culpando a los concejales por el aumento de tasas votado en su oportunidad, la presidenta de Nuevo Azul aseveró que “Es muy triste y es muy básico querer echarnos la culpa a nosotros como cuerpo del porcentaje de aumento de la tasa que aprobamos a principio de este año, de las obligaciones que él no pueda cumplir”“No puede hacer cargo al Concejo Deliberante en toda su totalidad, de su falta de estar, de su falta de saber, falta de no administrar” y agregó que “Si él no puede cumplir con sus obligaciones económicas o financieras no es culpa de los concejales, es culpa de la mala administración que viene llevando a cabo en el último tiempo, es por la falta de desconocimiento absoluto en la administración pública”.Alejandro Vieyra, remarcó la labor llevada a cabo por la Ingeniera Guillermina Belloq, en el área de Obras y Servicios Públicos “trabajó junto con su equipo, lo saben los vecinos de Villa Piazza sur, de Pinasco, de Socoa, de Chacras de Bruno” y resaltó que todo lo que tiene que ver con la obra pública, y que fue enumerado por el intendente es mérito del trabajo de tanto tiempo y dedicación que le puso ese equipo.Para finalizar, Ficca explicó cuál será el rol de Nuevo Azul dentro del Concejo Deliberante, y afirmó que siempre será del lado del vecino, “hoy la manera que tenemos de solucionar un reclamo de un vecino es a través de un proyecto en el Concejo Deliberante, las reuniones a diario que tenemos con los vecinos e instituciones, es para escuchar reclamos que no son atendidos por los funcionarios del Departamento ejecutivo. Es “no nos atienden el teléfono”, “Nos clavan el visto” “nos manda a hablar con un número de denuncias”, etc.” Así, todas las veces, expresó la edil.“Nosotros teníamos el trato cara a cara, cuerpo a cuerpo con el vecino, entonces habiendo sido funcionarios y habiendo podido resolver determinadas situaciones, hoy la gente lo que nos piden es “ayúdennos”, por eso la manera que nosotros tenemos de hacerle llegar estos pedidos al intendente es a través de proyectos en el Concejo Deliberante, y así es como vamos a trabajar”, resumió Ficca.Por eso, los vecinos no deben tener dudas que todos los proyectos o ideas que surjan para mejorar el bien de la comunidad y el bien del vecino, el bloque de Nuevo Azul, lo va a acompañar, sin importar el bloque que lo proponga, sentenciaron los concejales.