En el día de ayer y en el marco del #8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Decana de la Facultad de Derecho UNICEN, Laura Giosa; el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; firmaron dos acuerdos institucionales que permitirán transversalizar la perspectiva de género y diversidad en las áreas de formación, extensión e investigación a través de la coordinación de acciones dirigidas a estudiantes, docentes y no docentes de las carreras de abogacía.

Los acuerdos alcanzados permiten consolidar en el ámbito institucional la perspectiva de género, ampliando y optimizando la formación de los futuros profesionales donde las nuevas generaciones de abogados de todo el país tendrán incorporada una mirada más amplia y profunda de nuestra sociedad.

Laura Giosa, sostuvo que el convenio “tiene como objetivo final lograr transversalizar la perspectiva de género en las carreras de Derecho y eso va a implicar una mejora en los ámbitos de la Justicia, donde nuestros graduados y graduadas mayoritariamente ocupan esos cargos. También nos estamos proponiendo no solo hacerlo de una manera abstracta, sino a través de proyectos de investigación que estamos llevando adelante junto con la Dirección Transversal de Género que depende del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación”.

Además afirmó que: “vamos a empezar a coordinar talleres con las distintas cátedras que conforman nuestra facultad para analizar cada uno de los programas de cada asignatura para ver cómo se ha incorporado la perspectiva de género para lograr formar abogadas, abogados y abogades con una visión distinta a la enseñanza formal y academisista, sin perspectiva de género que teníamos. Del mismo modo estuvimos trabajando con los estudiantes de nuestra facultad y con quienes forman parte de la gestión y los no docentes, en talleres de masculinidades para que no sea solo a través de la enseñanza sino también de la convivencia que se da dentro del marco de una comunidad académica, la inclusión de la perspectiva de género para poder lograr transformar nuestra sociedad”.

También participaron de la reunión: la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Gimena del Río; la titular de la Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género, Micaela Gentile; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler y el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Luis Alberto Calderaro; la secretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad en Facultad de Derecho de Rosario, Marcela La Mancini; y el secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia de la UNICEN, Gerardo Cerabona.

