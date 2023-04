A 41 años de la gesta de Malvinas, esta mañana frente al monumento de la Plaza Alsina, se realizó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra. El mismo fue presidido por el intendente Hernán Bertellys junto al presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Callvú Leovú” Juan Schroh.

Estuvieron presentes además concejales; consejeros escolares; funcionarios municipales; autoridades militares, policiales y religiosas; integrantes del Centro de Veteranos Continentales; representantes de entidades intermedias y familiares de excombatientes.

Dieron marco a la ceremonia abanderados y escoltas de la fuerza de seguridad, veteranos, establecimientos educaciones, la Agrupación 2 de Abril integrada por Arsenal Naval Azopardo, la Guarnición Ejército Azul y la Banda Militar “Combate de Perdriel” del Regimiento de Caballería de Tanques 10 Húsares de Pueyrredón.

En principio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se depositaron varias ofrendas florales al pie del monumento. Luego, concejales entregaron al Centro de Veteranos de Guerra una resolución declarando de interés comunitario todas las actividades conmemorativas a realizarse en el marco del 41° aniversario de la Gesta de Malvinas en el partido de Azul.

Más adelante, el jefe comunal descubrió junto a Schroh y a los ex combatientes presentes una placa ampliatoria con los nombres de los azuleños, nativos o radicados, que fueron a Malvinas.

En la ocasión, se exhibió la imagen recuperada de la Virgen de Luján, la cual acompaño a los soldados argentinos y fue retenida en Inglaterra durante 37 años. Además, el pastor de la Iglesia Pueblo Nuevo Ezequiel Vázquez y el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes Horacio Gómez ofrecieron una oración en homenaje a los caídos en Malvinas.

Para referirse a la fecha, Schroh expresó que “hoy 2 de abril es nuestro homenaje a los caídos en combate en la guerra de Malvinas. A los que volvieron con heridas en su cuerpo y en su alma, y a quienes desde hace 41 años se van sumando al batallón de almas custodias de Malvinas. A ellos, a sus familiares, a sus seres queridos, nuestro respeto y agradecimientos”.

En tanto, remarcó que “es por ello y por los mismos objetivos que tuvimos en 1982 -la Soberanía Nacional- que seguimos en pie. Soberanía implica identidad, unión y fortaleza para poder ejercerla. No es una palabra más, llevará tiempo, pero ya dejó de ser una utopía; estamos percibiendo las certezas del infinito. Podrán decir que es inalcanzable pero cada día nos acercamos un poco más”.

“Por los que físicamente no están, por los que siguen luchando y por nuestra plena soberanía ¡Viva la patria!”- exclamó el presidente del Centro de Veteranos

Por su parte, el secretario de la entidad, Jorge Ríos resaltó que “todo está vivo y late en la mente y en el corazón de cada argentino. El valor y coraje puesto de manifiesto en la defensa de nuestra soberanía fue respetado y reconocido. La voluntad, el sacrificio, el dolor y el honor de nuestra Nación fueron encarnados sin mezquindad por nuestros soldados. La alegría en el reencuentro con los seres queridos, la tristeza por las heridas y el desarrollo de aquellos muertos y desaparecidos, por los que pido la protección celestial de Dios. La verdad y el reconocimiento se abrieron camino, los hombres de Malvinas cumplieron con su deber”.

“La realidad nos indica que existe solo una vía para lograr la soberanía, se debe recorrer en paz y es mediante un reclamo solido frente a los foros internacionales; mientras eso sucede, no dejemos que el tiempo desdibuje la gesta malvinera y levantemos el compromiso histórico de recuperarlas. No permitamos que se cierren las páginas de la historia, manteniendo en alto la bandera de la reivindicación de nuestros derechos”- destacó el ex combatiente.

Finalmente, el acto concluyó con los presentes cantando la Marcha de las Malvinas.