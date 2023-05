El intendente municipal Hernán Bertellys junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 319 escrituras de distintos barrios de Azul y Chillar.



En la ceremonia, estuvieron presentes la ministra de Gobierno de la Provincia Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, el director municipal de Regularización Dominial Ángel Olaechea y el titular de Pami Azul Nelson Sombra. También acompañaron miembros del gabinete provincial y municipal, integrantes del poder legislativo, beneficiarios y público general.

Al dirigirse a los presentes, Bertellys destacó que “este es un día muy importante para el partido de Azul. Estamos cumpliendo nuestros objetivos basados en traer benéficos y derechos a cada uno de nuestros vecinos. En Azul estamos llegando a la entrega de aproximadamente 2000 escrituras producto del trabajo en equipo llevado a cabo por compañeros municipales y funcionarios en conjunto con la provincia de Buenos Aires y la Escribanía General de Gobierno”.

“En esta ocasión son más de 300 escrituras las que estamos entregando, y nos llena de orgullo. Este acontecimiento significa la recepción de un derecho irrevocable para cada uno de los presentes”-enfatizó el Intendente.

Por su parte, Kicillof señaló que “nos hemos propuesto trabajar de manera conjunta con el municipio para poder cumplir con la entrega del título de propiedad. Esto es a partir de trabajar en formar articulada con los dirigentes y con los promotores, ya que estamos capacitando -en toda la provincia de Buenos Aires- personas para poder llegar a todos los barrios y que puedan contar con su título de vivienda”.

“Esto es un derecho que reconocemos, y es gratuito. El título incluye que el impuesto a la propiedad no acumule deuda, por los años donde al no tenerlo no se pagó; y a su vez que la propiedad es un Bien de Familia, por lo que es inembargable”-resaltó el Gobernador.

Cabe señalar que durante el acto se hizo entrega de cinco escrituras por parte del Gobierno de la Provincia a favor del Municipio de Azul. Asimismo, se entregaron certificados a quienes participaron de la capacitación para promotores del Programa Provincial Mi escritura, mi casa. Además, se proyectó un video institucional de carácter testimonial.