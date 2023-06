En el predio de la Sociedad Rural, se realizó el acto de inauguración oficial de la ExpoMiel Azul 2023. El mismo fue presidido por el intendente Hernán Bertellys junto al presidente del Centro de Apicultores de Azul Fernando Lapi y autoridades nacionales y provinciales.

Al respecto, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia Javier Rodríguez, el director de Agrotecnología de la Nación Eduardo Cerdá, la coordinadora nacional del Programa Apícola del INTA Alejandra Palacios, el coordinador nacional de Apicultura Alexis Rodríguez, el presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de Mediana Empresa Eduardo Rodríguez, el director apícola de la Provincia Ariel Guardia López, el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (S.A.D.A.) Lucas Martínez, autoridades de la Sociedad Rural de Azul, funcionarios municipales, concejales y representantes de entidades intermedias. También formaron parte abanderados y escoltas de centros culturales de Azul y de la Escuela Agraria.

Para dar comienzo al acto se entonó el Himno Nacional Argentino y se pronunciaron oraciones religiosas.

En principio, dio la bienvenida a los presentes Lapi, quien agradeció al municipio y a las autoridades presentes por el acompañamiento para poder concretar la Fiesta de la Miel y destacó que “especialmente quiero agradecer a los expositores y apicultores que todos los años nos acompañan. Estamos en la trigésima cuarta ExpoMiel este año y decimoquinta Fiesta Nacional de la Miel donde espero que disfruten y la pasen bien”.

Luego, hizo uso de la palabra el presidente de la Sociedad Rural de Azul Hernán Moreno quien señaló que “la producción de la miel constituye lo que es el agro argentino, somos todos productores y estamos en el mismo barco. Todo el sector tiene un gran potencial que debemos trabajar codo a codo. Quiero felicitar a todos los presentes. Por muchas exposiciones más”.

Por su parte, Lucas Martínez en representación de la S.A.D.A resaltó que “nos encontramos en la expo más grande de Latinoamérica. Como Sociedad decidimos retomar el este camino que es el Congreso Argentino de Apicultura entendiendo que los apicultores para responder ante las demandas, tenemos que seguir capacitándonos en un espacio donde podamos estar todos juntos y escucharnos”.

Más adelante, el ministro Rodríguez se refirió a la cuestión apícola como beneficio medioambiental. “Esta es una mirada integral pero cuando tenemos responsabilidades de gobierno tiene que expresarse en acciones y medidas concretas para fortalecer la apicultura”-manifestó el funcionario provincial.

“Nosotros comenzamos esta gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario creando la Dirección de Apicultura, que nos pareció interesante robustecer porque era una primera señal de dicha mirada”-agregó Rodríguez.

Las palabras del intendente

Para finalizar y dejar inaugurada la edición 2023, el intendente Bertellys expresó que “la Fiesta Nacional de la Miel es uno de los eventos de mayor importancia no sólo para nuestra ciudad sino para todo el país, por eso quiero agradecer a la Sociedad Rural de Azul por estar a la altura y acompañar. También, el trabajo incansable de Fernando, del Vasco, de Cosme y demás trabajadores de la miel que se merecen todo porque realmente hacen un gran esfuerzo y con quienes, con mucha expectativa, hemos venido desde la comuna, realizando una ardua labor durante estos meses en la organización de este encuentro que seguramente será un verdadero éxito”.

“Tenemos la presencia de casi cien stands, la participación de referentes del sector y visitantes de distintos lugares del país y de países vecinos y la concreción de uno de los congresos más destacados del mundo científico”-detalló el jefe comunal.

En este marco, subrayó que “no podemos dejar de resaltar el enorme impacto que esto tiene para nuestra ciudad en materia turística, generando un movimiento económico de relevancia para diversos sectores de nuestra comunidad; además de la posibilidad que tienen nuestros artesanos, manualistas, feriantes y gastronómicos de fomentar su actividad durante estos días, como así también los artistas locales que estarán participando de esta fiesta”.

“Sin lugar a dudas, en un contexto económico tan adverso a nivel global para este sector, se lucha, se trabaja día a día y los apicultores una vez más son un gran ejemplo para nuestra comunidad y para nuestro país. Obviamente desde el Estado Municipal nuestro deber es acompañar y estar cerca de cada uno de los vecinos y vecinas que componen el entramado social pero especialmente de quienes, con enorme esfuerzo y sin bajar los brazos, desarrollan una actividad productiva en un escenario tan complicado”-indicó Bertellys.

Por otra parte, reafirmó su compromiso “de continuar generando acciones en pos de fortalecer y potenciar este sector. En tal sentido hemos decidido ceder a la institución dos lotes en el Parque Industrial 1 para que nuestros apicultores puedan instalar en un lugar propio, su sala de extracción y proveer también una sala de fraccionado a los socios que hoy no la tienen”.

“Esto permitirá no solo potenciar y fomentar el crecimiento de la actividad apícola en el Partido, sino también desarrollar un ambicioso proyecto integral turístico productivo: el Parque Temático de la Miel, a partir del cual se ofrecerán actividades que acerquen a los visitantes al mundo rural, generando valor y trabajo para la zona en el marco del programa la Ruta de la Miel de Azul”-enfatizó.

Finalizado el acto protocolar se procedió al tradicional corte de cinta con el fin de dar por inaugurada la exposición apícola.