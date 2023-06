El intendente Hernán Bertellys -acompañado por la directora de Capacitación y Empleo Marisabel Romay– visitó el emprendimiento gastronómico de Verónica Gaitán, beneficiaria de la capacitación y ayuda económica para la compra de equipamiento del Programa Empleo Independiente (PEI).



En la ocasión, el jefe comunal indicó que “estamos en Villa Piazza Norte, acompañando a Verónica. Ella hizo el curso de capacitación que le ha servido mucho porque le ha dado un panorama completo de lo que necesita para poder trabajar y poder acercarle a los vecinos, a la comunidad azuleña, todo lo que produce”.

Más adelante, Bertellys resaltó el entusiasmo de la emprendedora y señaló que “vemos la voluntad que tiene, la dedicación y la fe de que trabajando se sale adelante”.

Por su parte, Gaitán detalló que “empecé a hacer tortas y no tenía muchas herramientas. En ese tiempo me dirigí a Empleo porque no tenía trabajo fijo; entonces, Marisabel me habló del programa”.

Luego del Curso de Gestión Empresarial y con el proyecto formulado, recibió el aporte para la compra de batidora, procesadora, freezer y materia prima. “Eso me ayudó mucho a ir teniendo más material para hacer más cosas de a poco. Ahora estoy haciendo además bombones y chocolates. Y estoy haciendo un curso para ir mejorando”-agregó.

Posteriormente, Romay recordó que en el marco del PEI, 12 personas de Cacharí y 14 de Azul concluyeron el último curso y están recibiendo los aportes para la adquisición de insumos y herramientas.

Asimismo, manifestó que “vamos apoyando la motivación para hacer cosas nuevas; las herramientas son la oportunidad para emprender pero la voluntad de cada uno es fundamental”.

La funcionaria municipal recordó que los interesados en acceder al programa mencionado podrán acercarse a la Oficina de Empleo – San Martín 612 – de lunes a viernes de 8 a 13, para recibir el debido acompañamiento desde la comuna.

Taller Ley ALAS

En el marco de la recorrida, la Directora de Empleo anunció que el próximo miércoles a las 9:30 -en el SUMAC- se realizará un Taller de Formación con Acceso a Derechos. El mismo tiene como objetivo acompañar a las personas en un proceso de inclusión a la formalización de las actividades económicas que llevan adelante, enmarcadas en las premisas de la Ley ALAS.

La Ley Provincial N° 13.136 declara de interés provincial la promoción de las unidades económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que tengan lugar en el marco de la Economía Popular en la provincia de Buenos Aires.

Tiene como finalidad formalizar la actividad económica y productiva y el autoempleo; promover la capacitación de los integrantes de las unidades productivas; apoyar las organizaciones que tienen base en la solidaridad y la cooperación; alcanzar formas asociativas que permitan el sostenimiento del emprendimiento, de los integrantes y sus familias y brindar asesoría y consultoría sobre aspectos de producción, comercialización y gestión.

En este contexto, el taller está destinado a trabajadores, trabajadoras y pequeñas asociaciones que desarrollan actividades de autoempleo individual o asociativo (informales, monotributistas sociales o del régimen general), ya sean productivas o de servicio y de aquellas vinculadas con la Economía Social, Popular y Solidaria.