Presidido por el intendente Hernán Bertellys se realizó el acto protocolar y desfile cívico, militar y tradicionalista por el 207° Aniversario de la Declaración de la Independencia.



En la ocasión, se encontraban presentes la senadora provincial Lorena Mandagarán; el vicepresidente del Concejo Deliberante Juan Louge; funcionarios municipales; concejales; autoridades y representantes de las fuerzas de seguridad, de instituciones religiosas, educativas, judiciales y de entidades intermedias y público general. Dieron marco abanderados, escoltas y delegaciones de alumnos de los diferentes establecimientos educativos de Azul, de las fuerzas armadas y de seguridad.

En principio se leyó una reseña histórica en torno a la fecha. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se realizaron invocaciones religiosas.

En este contexto, hizo uso de la palabra la directora de la Escuela Agraria de Azul Silvia Benson, quien se refirió al libro Nociones de Historia Nacional donde se expresa que “habían transcurrido 6 años desde los memorables días de mayo de 1810 y no se había proclamado la emancipación del país. Los diferentes gobiernos que se sucedieron habían gobernado en nombre del Rey Fernando VII hasta que la Asamblea del año XIII dispuso que en adelante ya no se hiciese así. Los pueblos no estaban conformes con esta marcha indecisa y exigían resoluciones enérgicas”.

“Con la caída de Alvear en 1815, la situación se puso grave pues los caudillos asumieron una actitud amenazadora contra el Directorio. Estos caudillos procediendo así impedían que el gobierno pudiese prestar toda su atención y toda su energía a la guerra por la independencia”-recalcó.

En tanto, indicó que “otras causas contribuían también a hacer peligrosa la situación. Chile había caído de nuevo en poder de los realistas. Al Perú habían llegado de España algunas fuerzas veteranas que podían invadir el país desde el norte. En Cádiz, España se preparaba un ejército de 20000 hombres destinado al Río de La Plata”

En este punto, acotó que “en medio de tantos peligros era necesario retemplar el espíritu de todos llevando a cabo un acto de gran trascendencia del cual resultara bien definido el propósito de la Revolución de Mayo”.

“El director interino Álvarez Thomas dirigió comunicaciones a los gobiernos de las provincias invitándolos a enviar sus diputados al Congreso que debía reunirse en Tucumán, ciudad del interior designada expresamente para evitar recelos. Las provincias en su mayoría mandaron sus diputados. Aquellas que obedecían a Artigas se negaron a tomar parte en el Congreso”-agregó.

Posteriormente especificó que “la inauguración de sesiones tuvo lugar el día 24 de marzo de 1816. Debían tratar tres cuestiones: la designación del Director Supremo, la proclamación de la independencia y adoptar una forma de gobierno. Designaron a Juan Martin de Pueyrredón el 3 de mayo de 1816 como Director Supremo. Todas las provincias debían reconocerlo como autoridad nacional”.

“Los miembros del Congreso eran instados constantemente para que llevaran a cabo el acto audaz de la proclamación que era el objeto primordial de la convocatoria”-detalló.

Asimismo, la directora relató que “habían transcurrido ya 3 meses y la proclamación tan ansiada no se hacía. San Martìn unos meses antes le había escrito a un diputado resaltando la necesidad de que el Congreso llevara a cabo un acto de tal trascendencia ante las demás naciones que le permitiera a él pisar el territorio chileno y batir el enemigo no como insurgente sino como generalísimo de una potencia soberana.

El Congreso estaba protegido por Güemes en Salta y Jujuy, por Belgrano y San Martín en Tucumán y Mendoza y contaba con el apoyo de la mayoría de los gobernadores”.

“El día 8 de julio se reunieron los diputados en sesión privada y discutieron el punto relativo a la independencia con tanto calor y entusiasmo que se comprometieron todos a tratarlo el día siguiente. Por ello, el 9 de julio ante un público numeroso atraído por la importancia de un acto tan solemne los diputados fueron preguntados: si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España. Todos los diputados puestos de pie contestaron que sí.

Acto continuo se firmó el Acta por todos los miembros del Congreso habiendo actuado como presidente Narciso de Laprida y como secretarios Juan José Paso y José Mariano Serrano”-recordó.

A continuación, destacó que “básicamente se necesitan tres elementos para crear un país nuevo: una población permanente, un territorio definido y un gobierno. Pero en términos legales, ¿cómo se convierte un país en un Estado independiente? Un Estado necesita el reconocimiento de otros países. Tal reconocimiento no se da inmediatamente, sino que es un proceso largo y complejo porque hay asuntos políticos internacionales y regionales en juego. Esto es exactamente lo que pasó con nuestro país, tardó tiempo en elegir una forma de gobierno después del glorioso 9 de julio y por ende en ser reconocido por los otros países”.

Una reflexión sobre la independencia

Seguidamente, la docente procedió a desarrollar la siguiente reflexión acerca del significado de la palabra independencia:

“Deriva del latín independere, en prefijo negativo, dependere depender, lo que significa no estar bajo la voluntad de otros, por lo tanto, es lo opuesto a dependencia. Y a este término lo asociamos normalmente con la calidad de soberano y autónomo de un país o de una región geográfica. Sin embargo, su significado no es exclusivamente político y en muchos casos también puede ser entendido como una cualidad aplicable sobre una persona, sobre una institución, hasta sobre un animal.

Podemos decir, entonces, que la independencia es un valor moral y ético que tiene que ver con la capacidad que el sujeto en cuestión demuestra para valerse por sí mismo, y no estar sometido así a la tutela o dominio de un ente superior.

Pero ¿cómo es una persona independiente? Una persona independiente adopta decisiones a conciencia y se toma el tiempo suficiente para valorar las alternativas, tiene claras las metas que pretende alcanzar en la vida, enfrenta los obstáculos con templanza y rigor, conoce sus límites, sabe en qué momento pedir ayuda, asume la responsabilidad de sus actos y hace frente a las consecuencias y voy a agregar a este punto aprende. Teniendo conocimiento voy a poder ser independiente, voy a poder elegir, voy a poder pensar por mí mismo, valerme por mí mismo.

Mis queridos conciudadanos quiero pedirles que conozcamos nuestro suelo pequeño, nuestro barrio, nuestro Azul, nuestra provincia de Buenos Aires, nuestra Argentina, ese territorio que nos alberga como lo conocían nuestros patriotas de 1816.

Les pido que no vivamos sin importarnos nada, sino que nos involucremos con nuestro pueblo tal como lo hicieron tantos hombres y mujeres de nuestra historia. Pero, que por sobre todas las cosas mantengamos la llama de las ansias del aprender viva para no dejar de ser independientes. Y para eso hay una sola respuesta: la educación. La educación que es la única llave para una vida independiente”.

El desfile

Por último, se desarrolló el tradicional desfile con representantes de establecimientos educativos, instituciones de la comunidad, fuerzas militares y de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.