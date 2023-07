En el SUMAC, se realizó la 1ª Mesa de Trabajo denominada “Construyendo Redes” destinada específicamente a entidades de educación no formal que trabajan con niños, niñas y adolescentes. La misma fue organizada por el área de Educación de la comuna en conjunto con la Escuela de Psicología Social de Azul.

Al respecto, del encuentro participaron representantes del comedor Los Sauces de Villa Piazza Sur, del Centro de Formación Integral y Cultural de Azul (FICA), de Diversos Danzas, del Comedor Juan Pablo II, de Puertas Abiertas, de la Asociación de Niños Down de Azul (ANDA), de Índigo, del espacio recreativo y de esparcimiento La Criba y del Museo Criollo.

En la ocasión, la directora de Educación Noelia Gallours manifestó que “nos encontramos en la primera Mesa de Trabajo con organizaciones que trabajan la educación no formal. Para la Dirección es muy importante está acción en tanto crear redes con las instituciones y por supuesto con la comunidad”.

Por su parte, la directora de la Escuela de Psicología Social Verónica San Martín, agradeció la convocatoria realizada por la comuna y señaló que “lo que haremos en principio es un diagnóstico mediante un dispositivo de trabajo pensado desde la escucha, donde las organizaciones puedan conocerse entre sí e instrumentar sobre a dónde acudir para conseguir lo que cada una necesita”.

“A partir de lo que se deliñe hoy esperamos poder implementar talleres y actividades útiles al proyecto de cada organización”-agregó.

Cabe mencionar que este fue el primer encuentro de un ciclo de trabajo que se prevé desarrollar de manera mensual.