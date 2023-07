La semana pasada en Bolívar se disputó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses en patín, donde cinco competidoras azuleñas lograron clasificar a la tradicional instancia final del certamen a realizarse en Mar del Plata a mediados de septiembre.

En este sentido, las ganadoras corresponden a las tres escuelas de patín que representaron a Azul en el regional: Star Patín, Empire Skate y Club Vélez Sarsfield.

Las competidoras clasificadas son Antonella Castiglione en sub13 libre escuela formativa e Inés González en sub13 libre quinta C, ambas de Empire Skate; Jazmín Mendiola de Star Patín en sub13 no federados iniciación A y Rocío Vignatte del Club Vélez en sub16 libre cuarta C.