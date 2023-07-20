DOMINGO 23 A LAS 18 EN RONCO (EX ALVEAR) 675.
«ILARGI GUZTIAK» (TODAS LAS LUNAS)
SEGUNDA OBRA DE IGOR LEGARRETA, EL DIRECTOR DE «CUANDO DEJES DE QUERERME»
CON LA ACTUACIÓN PROTAGÓNICA DE ITZIAR ITUÑO Y JOSEAN BENGOETXEA Y EL DEBUT DE LA NIÑA HAIZEA CARNEROS.
UN FILM QUE SE INSCRIBE DENTRO DEL GÉNERO MITOLÓGICO FANTÁSTICO PERO QUE NO BUSCA EL SUSTO Y EL TERROR FÁCIL SINO LA REFLEXIÓN E INCLUSO EL EXISTENCIALISMO AL ABORDAR TEMAS TAN INTENSOS COMO LA INMORTALIDAD, LA FE Y COMO EN SU PRIMERA OBRA, LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE PADRES/ MADRES E HIJOS.
UN CUENTO QUE SUBRAYA ESE OSCURO LADO EGOÍSTA DEL AMOR.»
María Inés Etchevers Aizpiri
Vicepresidente
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